Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Kıdem tazminatı, tam ücret, tavan ve taban primleri ne olacak?

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 900 bine yakın işletmeyle beraber ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak. Asgari ücrete vergi muafiyeti nedeniyle çalışanların vergi yükü de düşecek. İşçi ve memur olmak üzere ücret geliri elde eden tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor.