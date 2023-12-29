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Haberler Galeri Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Kıdem tazminatı, tam ücret, tavan ve taban primleri ne olacak?

Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Kıdem tazminatı, tam ücret, tavan ve taban primleri ne olacak?

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu.Asgari ücretteki artış birçok kaleme olumlu yansıyacak. Brüt ücretin 20 bin lirayı aşmasıyla birlikte 25 yıl çalışan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı 165 bin lira artarak 500 bini geçti.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:31
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Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Kıdem tazminatı, tam ücret, tavan ve taban primleri ne olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla beraber 1 Ocak itibariyle hem ücretlerde, ödeme kalemlerinde büyük değişim yaşanacak. Asgari ücret yüzde 49.11 artarak 17 bin 2 lira oldu.

Yeni yılda brüt asgari ücret 20 bin 2 lira, işverene aylık maliyeti de 23 bin 502 lira oldu. Bu zamla birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı da arttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Kıdem tazminatı, tam ücret, tavan ve taban primleri ne olacak?

Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyor. Asgari ücretli bir çalışanın yıllık kıdem tazminatı tutarı 20 bin 2 lira olacak. Böylece asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alacak bir çalışana 25 yıl için 500 bin 50 lira olacak.

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Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Kıdem tazminatı, tam ücret, tavan ve taban primleri ne olacak?

DAHA AZ VERGİ ÖDENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Tüm çalışanların asgari ücret düzeyine kadar olan ücreti, gelir ve damga vergisi dışında tutulurken, 500 liradan 700 liraya çıkarılan destek yıl boyunca geçerli olacak.

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Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Kıdem tazminatı, tam ücret, tavan ve taban primleri ne olacak?

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 900 bine yakın işletmeyle beraber ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak. Asgari ücrete vergi muafiyeti nedeniyle çalışanların vergi yükü de düşecek. İşçi ve memur olmak üzere ücret geliri elde eden tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor.

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Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Kıdem tazminatı, tam ücret, tavan ve taban primleri ne olacak?

Asgari ücretin vergi dışı olması sadece brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Net ücretle çalışanlarda ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri yararlanacak.