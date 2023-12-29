HaberlerGaleriAsgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Kıdem tazminatı, tam ücret, tavan ve taban primleri ne olacak?
Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Kıdem tazminatı, tam ücret, tavan ve taban primleri ne olacak?
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu.Asgari ücretteki artış birçok kaleme olumlu yansıyacak. Brüt ücretin 20 bin lirayı aşmasıyla birlikte 25 yıl çalışan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı 165 bin lira artarak 500 bini geçti.
Sabah
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:59Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:31