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81 ilde 'Çengel' operasyonu! 187 ton kaçak-sahte alkol ele geçirildi | 35 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi

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Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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81 ilde ’Çengel’ operasyonu! 187 ton kaçak-sahte alkol ele geçirildi | 35 milyon TL’lik vergi kaybı engellendi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak "ÇENGEL-5" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 220 şahsa adli işlem yapıldığını, 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu ve 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini belirtti.

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