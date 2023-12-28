28 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Zehir tacirlerine 'Narkogüç' darbesi: 418 şüpheli yakalandı

Zehir tacirlerine 'Narkogüç' darbesi: 418 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
ABONE OL
Zehir tacirlerine ’Narkogüç’ darbesi: 418 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narkogüç-41' operasyonlarında; 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 418 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA