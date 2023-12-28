Değerli kağıtların 2024 yılındaki fiyatları belli oldu! Yeni kimlik pasaport ve ehliyet fiyatları...

İŞTE DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Aile cüzdanı bedeli 705 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.