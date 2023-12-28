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Değerli kağıtların 2024 yılındaki fiyatları belli oldu! Yeni kimlik pasaport ve ehliyet fiyatları...

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Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Değerli kağıtların 2024 yılındaki fiyatları belli oldu! Yeni kimlik pasaport ve ehliyet fiyatları...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre; 2024 yılında ehliyet, yeni ve kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları yükseldi. İşte güncel ehliyet, pasaport ücretleri...

Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SATIŞ BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

PASAPORT BEDELİ 790 LİRA OLDU

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira, pasaport bedeli 790 lira, ikamet izni bedeli 565 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 130 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 260 lira ödenecek.

İŞTE DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Aile cüzdanı bedeli 705 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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