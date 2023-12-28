Başkan Recep Tayyip Erdoğan aday belirleme mesaisinde! Yerel seçim seferberliği! 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşması

MECLİS ÜYELİĞİNE KADAR SİSTEMLİ ÇALIŞMA



Cumhur İttifakı bileşeni MHP ile il belediye başkalıklarına dair çalışmalarını sonuçlandıran AK Parti, bu süreçte belediye meclis üyelikleri için de yine MHP heyetiyle bir araya gelecek.