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Başkan Recep Tayyip Erdoğan aday belirleme mesaisinde! Yerel seçim seferberliği! 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşması

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.12.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan aday belirleme mesaisinde! Yerel seçim seferberliği! 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşması

Gözler, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere çevrilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde aday mesasine devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün 51 ilin temayül toplantısını tamamlayacak. Büyükşehirlerden ilçelere, il belediyelerden meclis üyeliklerine kadar ince çalışma yapılacak.

AK Parti genel merkezinde adaylar üzerinde bizzat çalışma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beyanname hazırlıklarına kadar her çalışmaya büyük önem veriyor.

Başkan Erdoğan, bugün 51 ilin milletvekilleri, belediye başkanları, kadın gençlik kolları ve ana kademden il ilçe yönetimi ile parti genel merkezinde temayül çalışması yapacak.

MECLİS ÜYELİĞİNE KADAR SİSTEMLİ ÇALIŞMA

Cumhur İttifakı bileşeni MHP ile il belediye başkalıklarına dair çalışmalarını sonuçlandıran AK Parti, bu süreçte belediye meclis üyelikleri için de yine MHP heyetiyle bir araya gelecek.

Meclis üyelikleri için fermuar sistemi uygulanacak. Heyet çalışmalarının tamamlanmasının ardından AK Parti genel başkan yardımcılarının her biri 5 il ve o ilin ilçelerinin belediye meclis üyelerinin belirleyecek komisyona başkanlık edecek.

Komisyonda, belediye başkanı, il-ilçe başkanı, ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak.

İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

31 Mart seçimlerinde tüm il ve ilçelerde yeni bir zafer hedefleyen AK Parti'de diğer partilerle ittifak görüşmeleri de devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürerken Hüda par ile görüşmelerin olumlu şekilde sona erdiği öğrenildi.

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