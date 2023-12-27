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AYM sonrası mahkemeden Can Atalay kararı! Dosya yeniden Yargıtay'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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AYM sonrası mahkemeden Can Atalay kararı! Dosya yeniden Yargıtay’da

Son dakika haberine göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesi için dosyanın Yargıtay’a gönderilmesine karar verdi.

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