27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'de bir istifa daha! Hatay'dan aday gösterilen Gökhan Zan da partiden ayrıldı

İYİ Parti'de bir istifa daha! Hatay'dan aday gösterilen Gökhan Zan da partiden ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
ABONE OL
İYİ Parti’de bir istifa daha! Hatay’dan aday gösterilen Gökhan Zan da partiden ayrıldı

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de başlayan istifa dalgasına bir isim daha eklendi. Genel seçimler öncesi İYİ Parti'ye katılan ve Hatay'dan milletvekili adayı gösterilen eski milli futbolcu Gökhan Zan partiden ayrıldığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA