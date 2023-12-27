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Katil Netanyahu’dan Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler! Kendi rezilliklerini aklamaya çalıştı Türkiye’ye iftira attı

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Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Katil Netanyahu’dan Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler! Kendi rezilliklerini aklamaya çalıştı Türkiye’ye iftira attı

1948 yılından beri işgal ettiği Filistin topraklarında her yıl sistematik bir şekilde çoluk çocuk demeden masumların kanını akıtan Siyonist İsrail, 2023 yılının son demlerinde Gazze’de, dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. 20 bini aşkın sivil kıyımı yapan işgalci ordusu, Gazze Şeridi’nde nefes alacak alan bırakmadı. Soykırımın azmettiricileri ABD ve Batı’nın desteğini arkasına alarak Filistin’in tamamına hakim olma hayalleri kuran bebek katilleri, bölgede Nazi özentiliğiyle ilerleme hedefinde. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke yönetimi ve vatandaşları ‘Filistin’e özgürlük’ istiyor. Siyonist İsrail’i terör devleti olarak tanıyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde, katil ordusunun Filistinlileri yarı çıplak bir şekilde teşhir etmesi üzerine eleştirilerde bulundu. Öte yandan Netanyahu’nun yaptıklarının Hit’ler ile aynı olduğunu ifade etti. İşgalci ordusunun başındaki kukla Netanyahu ise Türk ordusunun Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiği terörist haberlerinin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Erdoğan’a ve Türkiye’ye iftira atarak yaptıklarını aklamaya çalıştı. İşte tüm detaylar…

Batılı ülkelerin hakimiyetinde 1948 yılında göz dikilmiş topraklar Filistin'de kurulan Siyonizm, dünyanın belası haline geldi. Osmanlı Devleti hakimiyetinden çıkıp İngiliz sömürüsü altına giren Filistinliler, yüz yılı aşkın bir süredir özgür ve refah yaşamaktan alıkonuldu.

İNSANLIK TARİHİNİN KAPANMAYAN YARASI

İsrail'in işgal yoluyla bölgede hakimiyet kurma çabalarıyla katlettiği on binlerce masum, insanlık tarihinin kapanmayan yarası oldu.
Her yıl belli aralıklarla Filistinlilere zulmeden işgalci İsrail, ABD ve Batı'nın eteklerine sığınarak, Gazze'de 21. yüzyılın soykırımına adını yazdırdı. Toplama Siyonistlerle ordu kuran İsrail, hedef ve insan gözetmeksizin 20 bini aşkın sivili öldürdü.

GAZZE'DEKİ STADYUMU NAZİ KAMPINA ÇEVİRDİ

Katil İsrail, aralarında kadınların ve bebeklerin de olduğu onlarca Filistinliyi yarı çıplak bir şekilde Gazze'deki bir stadyumda teşhir etti. İsrail, Filistin'deki katliamlarıyla Nazi Almanya'sına benzetildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: NETANYAHU'NUN YAPTIKLARININ HİTLER'DEN KALIR YANI VAR MI, YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında Gazze meselesini de ele alarak katil Netanyahu'nun yaptıklarını Hit'lere benzetti.

Başkan Erdoğan, "Saldırılar başlayalı tam 80 gün oldu. Gözlerimizin önünde 80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi, bu nasıl bir iştir? Hani Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den kalır yanı var mı, yok. Şu an itibarıyla Hitler bunun kadar zengin değildi. Bu Hitler'e göre daha zengin, Batı'dan alıyor desteği. ABD'den her türlü destek geliyor. Tüm bu desteklerle 20 bini aşkın Gazzeliyi öldürdüler. Mazlumların yanında olan ses Müslüman Türk'ün sesidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, ibadethaneler, üniversiteler bombalandı" dedi.

İŞGALCİ NETANYAHU'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER

Soykırımın ilk gününden beri Filistin'in yanında olan ve bir 'Filistin Devleti' kurulması için en yüksek sesi çıkaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında işgalci Netanyahu, klavye kahramanlığı yaparak algıya soyundu.

KENDİ REZİLLİKLERİNİ ÖRBAS ETMEYE ÇALIŞTI

Katil BİBİ, kendi rezilliklerini örtbas etmek için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Türk ordusunun Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiği leş haberlerinin ardından terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu, küstah açıklamalara imza attı. İşte o paylaşımı:

"Kürtlere soykırım uygulayan ve rejimine karşı çıkan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan, bize ahlak öğretebilecek son kişidir. Dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail Silahlı Kuvvetleri, Erdoğan'ın övdüğü, liderlerine ev sahipliği yaptığı, insanlık suçları işleyen dünyanın en menfur ve vahşi terör örgütü Hamas-IŞİD'i ortadan kaldırmak için savaşıyor."

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