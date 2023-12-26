MEB'den "Esat Oktay Yıldıran" açıklaması: İnceleme başlatıldı
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), İzmir'de bir okula "Esat Oktay Yıldıran" isminin verilmesine yönelik kararı tasvip etmenin mümkün olmadığı belirtilerek, MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe gerekli bilginin verildiği bildirildi.
İzmir Buca'da bir okula Esat Oktay Yıldıran ismi verilmesi üzerine tepki mesajları gelmişti.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de bir ilkokula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesinin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda "Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe İzmir Valiliği gerekli bilgi verilmiştir."
ESAT OKTAY YILDIRAN KİMDİR?
Esat Oktay Yıldıran, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde İç Güvenlik Komutanı olarak görev yapmıştır.
Yıldıran, 22 Ekim 1988 günü suikast sonucu öldürülmüş ve Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmiştir.
Yıldıran, "İşkenceci komutan" olarak bilinmektedir.
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