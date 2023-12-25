CHP medyası şaşırtmadı! Terörle mücadeleden rahatsızlık duyup isyan ettiler: Askeri üsleri boşaltmamız lazım

İSMAİL HAKKI PEKİN'DEN NET MESAJ: HUDUDU KORUMAK ZORUNDAYIZ

Halk TV yayınına katılan emekli amiral Türker Ertürk de askeri üslerin boşaltılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin terörle mücadelesini yok sayan bu açıklamalar Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'i çok kızdırdı. Halk TV yayınına bağlanan İsmail Hakkı Pekin, Kuzey Irak'ta süren operasyonların gerekliliğine vurgu yaparak bir kez daha hudut hatırlatması yaptı. Pekin, "370 km genişliğindeki bir hudut bölgesinde 2 yıl görev yaptım burayı terk edemezsiniz burası bizim hududumuz. Hududu korumak zorundayız. Bunu böyle söylüyorsunuz ama o zaman evinizde rahat oturamazsınız. Biz orduyu böyle yetiştiriyoruz. Sorun olduğunda sayın amiralim gemi çıkartmayacak mı? Kaç tane üssü çekelim geriye?" ifadelerini kullandı.