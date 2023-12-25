CHP medyası şaşırtmadı! Terörle mücadeleden rahatsızlık duyup isyan ettiler: Askeri üsleri boşaltmamız lazım
Türkiye Irak'ın kuzeyinde yaptığı verdiği 12 şehidin yasını tutarken CHP'nin fonladığı kanallarda adeta terörle mücadeleden duyulan rahatsızlık gündeme getirildi. Halk TV'de yayınlanan programda İsrail ve Mossad aklanırken, Halk TV yayınına katılan emekli amiral Türker Ertürk de askeri üslerin boşaltılması gerektiğini vurguladı. Yayına bağlanan ismail Hakkı Pekin ise yayına bağlanarak "Burayı terk edemezsiniz burası bizim hududumuz. Hududu korumak zorundayız. Bunu böyle söylüyorsunuz ama o zaman evinizde rahat oturamazsınız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye Kuzey Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu verdiği 12 şehidi için yas tutarken kahraman askerlerimiz milyonların yüreklerini yaktı.
ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMADILAR
Diğer yanda ise her seçimde, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HEDEP yani yeni adıyla DEM Partisi'yle ittifak yapan Cumhuriyet Halk Partisi ise yine DEM Partisi ile ortak hareket ederek TBMM'de teröre karşı hazırlanan ortak bildiriye imza atmadı.
"BİR DE DIŞ DÜŞMAN VARMIŞ"
Terör destekçisi partiyle kol kola veren CHP'nin fonladığı kanallarda ise adeta terörle mücadele rahatsızlığı vardı.
Halk TV sunucusu, şehit askerimizin sosyal medya paylaşımı üzerinden algı yarattı ve terörle mücadeleyi hedef aldı. "PKK'ya karşı askeri mücadele sonuç getirmiyor" ifadelerini kullandı. Yine Mehmet Tezkan da ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi savunmaya kalktı. İsrail ve Mossad'ı bile akladı. "CHP sanki bu işin sorumlusu… Bir de dış düşman var neymiş İsrail istihbarat vermiş. Sisin çökeceğini nereden bilecek PKK'lı? Ya nereden bilecek adam orada yaşıyor…" sözleri tepki aldı.
NE ZAMAN SEÇİM YAKLAŞSA...
CHP'nin Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise terör partisi DEM ile kurdukları ittifakı görmezden gelerek skandal ifadeler kullandı. "Seçim dönemi yaklaşıyor, ne zaman seçimler yaklaşsa şehit haberleri geliyor" açıklamaları büyük tepki aldı.
TELE1'de de terör operasyonlarını eleştiren yayınların yapılması, dikkatlerden kaçmadı.
İSMAİL HAKKI PEKİN'DEN NET MESAJ: HUDUDU KORUMAK ZORUNDAYIZ
Halk TV yayınına katılan emekli amiral Türker Ertürk de askeri üslerin boşaltılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin terörle mücadelesini yok sayan bu açıklamalar Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'i çok kızdırdı. Halk TV yayınına bağlanan İsmail Hakkı Pekin, Kuzey Irak'ta süren operasyonların gerekliliğine vurgu yaparak bir kez daha hudut hatırlatması yaptı. Pekin, "370 km genişliğindeki bir hudut bölgesinde 2 yıl görev yaptım burayı terk edemezsiniz burası bizim hududumuz. Hududu korumak zorundayız. Bunu böyle söylüyorsunuz ama o zaman evinizde rahat oturamazsınız. Biz orduyu böyle yetiştiriyoruz. Sorun olduğunda sayın amiralim gemi çıkartmayacak mı? Kaç tane üssü çekelim geriye?" ifadelerini kullandı.
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