CHP'nin ortağı DEM Parti'nin kongresinde bebek katili Öcalan sloganları! Öldürülen teröristlerin için "sesleri olacağız" dediler...
CHP'nin ittifak ortağı olan ve Özgür Özel'in "şeytanlaştırmayacağım" diyerek oy dilenme adına kapılarına kadar giderek çiçeklerle ziyaret ettiği Kandil'in siyasi ayağı DEM Parti'nde büyük bir skandal yaşandı. DEM Partili Bakırhan'ın konuşma yaptığı esnada teröristseverler bebek katili Öcalan lehine sloganlar attı. 12 şehidimizin acısını yaşadığımız bu günde konuşan Bakırhan öldürülen teröristlerin isimlerini sayarak "Onların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP/DEM Parti ile sıkı bir ittifak içinde olan CHP'de genel başkan değişikliğine rağmen zihniyette en ufak bir değişiklik yaşanmadı.
KANDİL'İN EN ÖZELİ
Göreve gelen Özgür Özel DEM Parti'yi şeytanlaştırmayacağını söyleyerek Kandil'e selam çaktı.
"ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIM" DİYEREK İLK SİNYALİ VERDİ
Özel "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.
DEM PARTİ'YE OY İÇİN YALVARDI
Yaptığı açıklamalarla Kandil'in gönlünü kazanan Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederek diyaloğun süreceğini belirtti. Ziyaret sonrası konuşan Özel "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.
ORTAK BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTILAR
Bu gelişmelerin yanında Türkiye iki gündür terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırılar sonucu şehit olan 12 askerine ağlarken, CHP ve DEM Parti yine büyük bir skandala imza attı.
Yerel seçimler öncesi Kandil ile ittifakın yollarını arayan Özgür Özel ve avaneleri şehitlerimiz için TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye karşı çıktı. Ortak bildiriye imza atmayan CHP, parti olarak yayınladıkları bildiride ise terör örgütünün ismine yer vermedi.
KANDİL'İN KÖLELERİ ÖCALAN DİYE BÖĞÜRDÜ
Bu gelişmeler yaşanırken CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin Gençlik Meclisi Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
BEBEK KATİLİNE YÖNELİK SLOGAN ATTILAR
Türkiye'de 12 şehit nedeniyle milyonların acısı halen tazeyken, PKK destekçisi DEM Partililer bebek katili Öcalan'a yönelik sevgi içeren sloganlar attı.
"ONLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Diğer yandan Bakırhan, 12 şehide yönelik bazılarının timsah gözyaşı döktüğünü söyleyecek kadar küstahlaşırken, öldürülen teröristlerin ismini sayarak "onların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.
SERT TEPKİ GELDİ
Bakırhan'ın bu sözleri sosyal medyada da gündem olurken çok sayıda kullanıcı tarafından sert sözlerle eleştirildi.
İşte o yorumlar...
AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı yaptığı paylaşımda "Sözde siyasi partinin sözde Eş Genel Başkanı PKK Temsilcisi Tuncer Bakırhan teröristlere selam gönderip onların sesi olacağız demiş, bizde diyoruz ki terörle mücadelemiz kökünüzü kurutana dek devam edecek ve hepinizin sesini soluğunu keseceğiz…" dedi.
BU MİLLETİN SABRINI MI SINIYORSUNUZ?
Dem Parti (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuşma yaparken öldürülen teröristlerin ismini sayarak "onların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. BU MİLLETİN SABRINI MI SINIYORSUNUZ!
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