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Yunus Baydar kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Ardahan AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Yunus Baydar kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Ardahan AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

"AK Parti Ardahan belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Ardahan belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Ardahan belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Ardahan belediye başkan adayları isim listesi 2024!

AK PARTİ ARDAHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Ardahan Belediyesi başkan adayı Yunus Baydar oldu.

YUNUS BAYDAR KİMDİR?

1976 yılında Ardahan'da doğdu.
Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Ardahan merkezde serbest veteriner hekim olarak çalışmaya başladı.
2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde il genel meclis üyesi seçildi.

2010 yılında il başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılında tekrar il başkanlığına seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

MHP Ardahan Yerel Seçim Adayları

MHP Ardahan belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP Ardahan Yerel Seçim Adayları

CHP Ardahan belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İYİ Parti Ardahan Yerel Seçim Adayları

İYİ Parti Ardahan belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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