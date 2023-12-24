DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan Türk milletine küstah tehdit: Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
Türkiye 2 gündür 12 şehidinin yasını tutarken CHP'nin seçimlerdeki ittifak ortağı DEM Parti'den Türk milletine yönelik alçak bir tehdit geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan açıklamasında bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaparken "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" dedi. İşte detaylar...
BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI
CHP'nin yerel seçimler öncesi kapısına giderek oy dilendiği DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada bebek katili Abdullah Öcalan'a yönelik özgürlük çağrısını yineledi.
TÜRK MİLLETİNİ KÜSTAH TEHDİT
Bakırhan ayrıca açıklamasında "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözleriyle Türk milletini alçak sözlerle tehdit etti.
TBMM KÜRSÜSÜNDEN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A "ÖZGÜRLÜK" İSTEMİŞTİ
DEM Parti'nin Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da, TBMM kürsüsünden teröristbaşı Öcalan'a "özgürlük" istemişti. Aslan, daha da ileri giderek Öcalan'ın özgürlüğü için herkesin sorumluluk alması gerektiğini de söylemişti.
"ONURLU ÇÖZÜM TECRİDİN KALDIRILMASIDIR"
Teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması çağrısı yapan Ömer Öcalan da, "Onurlu çözüm tecridin kaldırılması ve Sayın Abdullah Öcalan ile diyaloğun başlatılmasındadır" sözlerini kullanmıştı.
ÖCALAN'A MEKTUP KAMPANYASI: DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜN ANAHTARIDIR
Terör partisi DEM, İmralı'da tutulan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a mektup gönderilmesi için de çağrıda bulunarak "Sayın Öcalan Kürt sorununda demokratik çözümün anahtarıdır, İmralı'dan yükselen ses barışın sesidir" dedi.
"SAYIN ÖCALAN'A SAYIN ÖCALAN DİYORUZ"
DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kürt halkının ve milyonların çözüm beklediği bir konuda böyle bir seviyesizlik ve holigan söylemleri reddettiklerini belirterek, terör örgütü PKK elebaşını Kürt halkının iradesi olarak tanımladı. Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir" dedi.
CHP'Lİ VEKİL MUSTAFA ADIGÜZEL DE "SAYIN ÖCALAN" DEMİŞTİ
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel büyük bir skandala imza atmıştı. Mustafa Adıgüzel katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan "Sayın" diyerek bahsetmişti.
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