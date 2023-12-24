DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan Türk milletine küstah tehdit: Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak

"SAYIN ÖCALAN'A SAYIN ÖCALAN DİYORUZ"

DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kürt halkının ve milyonların çözüm beklediği bir konuda böyle bir seviyesizlik ve holigan söylemleri reddettiklerini belirterek, terör örgütü PKK elebaşını Kürt halkının iradesi olarak tanımladı. Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir" dedi.

CHP'Lİ VEKİL MUSTAFA ADIGÜZEL DE "SAYIN ÖCALAN" DEMİŞTİ

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel büyük bir skandala imza atmıştı. Mustafa Adıgüzel katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan "Sayın" diyerek bahsetmişti.