AK Parti’den CHP’li Özgür Özel’e ortak bildiri tepkisi: Utanç verici bir tutumdur

"SİYASİ SAVRULMALARIN BİR DEVAMI"



CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır. Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır.

CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir.

CHP YÖNETİMİ TERÖRLE MÜCADELE HASSASİYETİYLE ÇATIŞIYOR

CHP yönetimi, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır. Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır!