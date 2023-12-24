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MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK'nın sözde Ayn El Arab sorumlusu "Bahoz Afrin" öldürüldü

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Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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MİT’ten Suriye’de operasyon! PKK’nın sözde Ayn El Arab sorumlusu Bahoz Afrin öldürüldü

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi. "Bahoz Afrin" kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası örgütten çözülme hızlanırken teröristlerin sorumlu bulmakta zorlandığı ifade edildi. İşte detaylar...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi.

PLANLADIĞI EYLEMİN SON AŞAMASIYDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in saha ajanları, terör örgütünde 2019 yılından itibaren faaliyete başlayan, 2021 yılından itibaren de sözde Aynularab sorumlusu olan "Bahoz Afrin" kod adlı teröristin sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Öncelikli hedef listesine eklenip, yakın takibe alınan teröristin, planladığı eylemin son aşamasında olduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyonla, terör örgütünün sözde Aynularab eyalet sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SORUMLU BULMAKTA ZORLANIYOR

"Bahoz Afrin" kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi, terör örgütündeki çözülmeyi de hızlandırdı.

Aynularab'a sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını öğrenildi.

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