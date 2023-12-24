MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK'nın sözde Ayn El Arab sorumlusu "Bahoz Afrin" öldürüldü

PLANLADIĞI EYLEMİN SON AŞAMASIYDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in saha ajanları, terör örgütünde 2019 yılından itibaren faaliyete başlayan, 2021 yılından itibaren de sözde Aynularab sorumlusu olan "Bahoz Afrin" kod adlı teröristin sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Öncelikli hedef listesine eklenip, yakın takibe alınan teröristin, planladığı eylemin son aşamasında olduğunun öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyonla, terör örgütünün sözde Aynularab eyalet sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi.