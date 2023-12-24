Ömer Çelik'ten CHP'ye bildiri tepkisi: CHP yönetimi başka hesaplar peşine koşmuştur

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarını ortak bir bildiriyle kınadı. Bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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