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Ömer Çelik'ten CHP'ye bildiri tepkisi: CHP yönetimi başka hesaplar peşine koşmuştur

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 16:04
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarını ortak bir bildiriyle kınadı. Bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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