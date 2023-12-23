İstanbul’da yüzbinlerce konut yenilecek! İstanbul'un dönüşümü nasıl olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul için, büyük kentsel dönüşüm projesini açıklayacak. İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında A Haber canlı yayında bilgi verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Başkan Erdoğan'ın, "Büyük müjdelerle beraber" süreci başlatacağını duyurmuştu.
Peki İstanbul'un dönüşümü nasıl olacak? İstanbul'da kaç bina dönüştürüldü? Müjdeler neler olacak? İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında A Haber canlı yayında bilgi verdi.
YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜ İSTANBUL'DA BAŞLIYOR
Kadem Ekşi: Şu ana kadar 850 bin konutu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yaptık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Esenler, Zeytinburnu, Güngören, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Beyoğlu gibi ilçelerimizin birçoğunda 176 bin konut yıkıldı, yapılıyor ve depreme güvenli konut olarak vatandaşa teslim ediliyor.
Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın işaret etmiş olduğu İstanbul'da 20 farklı bölgede rezerv alanlar üzerinde Cumhurbaşkanımızın da açıklayacağı yeni bir değişim ve dönüşüm projesinin işaret fişeği atılacak. Bu dönüşüm çok önemli.
600 BİN KONUTU YENİLEYECEĞİZ
Biz kentsel dönüşüm başkanlığımızı kurduk ve kentsel dönüşüm yasasını revize ettik. Bakanlığımızın ve yerel yönetimlerin açıklamasına göre 1 milyon 500 bin riskli bina bulunmakta. Bunların 600 bini sahil bölgelerinde yani Tuzla, Pendik, Kartal ve diğerleri yapı stokunun yoğun olduğu eski binaların bulunduğu Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar gibi bölgelerde de yapısal dönüşümler başlayacak.
İBB VERİLEN SÖZLERİ TUTMADI
Büyükşehir Belediyesi'nin ağır aksak, yavaş, hızlı tarama testlerine rağmen İBB Başkanı belediye meclisinde barajların güçlendirilmesiyle ilgili atılması gereken adım vardı bu konuda anlaşılamadı. 100 bin konut vaadi ile ilgili atması gereken adımlar vardı 2 bin konutta kaldık. AK Parti döneminde KİPTAŞ aracılığı ile 100 bin konut teslim etmişiz ve İBB ile 5 yılda 2 bin konutta kalmışız. Bu akıllara zarar bir durum. Bir mühendis ve komisyon başkanı olarak şunu söylüyorum İstanbul maalesef ki geriye sarıyor. İstanbul'un mevcut yapı stokunun hızla yenilenmesi, acil eylem planı olarak memleketin beka meselesi.
İSTANBUL'DAN TERSİNE GÖÇ HIZLA DEVAM EDİYOR
Şu anda İstanbul'da tersine göç yılda 400 bin seviyesine ulaşmış durumda. Sıkışıklığın ada bazında çözümü ile yer altı otoparkları olan, insanların rahat nefes alacağı, mahalle kültürünü özümseyen, yatay, insan, çevre ve değer odaklı bir yapılaşma kritiği ile vatandaşlarımızı güvenli yapılara taşımanın gayreti içinde olacağız. Yerel yönetimlerle eş güdüm içerisinde bir milli seferberlik anlayışı içerisinde İstanbul'da bu dönüşümü başaracağız.
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