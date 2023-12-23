İstanbul’da yüzbinlerce konut yenilecek! İstanbul’un dönüşümü nasıl olacak?

YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜ İSTANBUL'DA BAŞLIYOR

Kadem Ekşi: Şu ana kadar 850 bin konutu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yaptık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Esenler, Zeytinburnu, Güngören, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Beyoğlu gibi ilçelerimizin birçoğunda 176 bin konut yıkıldı, yapılıyor ve depreme güvenli konut olarak vatandaşa teslim ediliyor.

Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın işaret etmiş olduğu İstanbul'da 20 farklı bölgede rezerv alanlar üzerinde Cumhurbaşkanımızın da açıklayacağı yeni bir değişim ve dönüşüm projesinin işaret fişeği atılacak. Bu dönüşüm çok önemli.