Irak’taki saldırının arkasında ne var? Bölgede neler oluyor?

GAZZE MESELESİ VE ETKİLERİ

Türkiye siyasi ve stratejik anlamda bir etki ortaya koyduğu zaman içimizde pek çok bombanın patladığını gördük. PKK'nın pek çok eyleme kalkıştığını gördük. Gazze meselesi Türkiye'deki terör örgütlerini doğrusal ve asimetrik olarak nasıl etkiledi? Kimler onlara nasıl komutlar verdi? Bunları devletimiz biliyor ama tabi bunlar kamuoyu ile paylaşılmadı. Bunlar devletin hafızasında yer alır. Devlet onur ve namusuyla Türkiye bunları engeller. Bildiklerimiz var ancak hassas konular olduğu için her cümleyi kuramıyoruz. Devlet bunu paylaşırsa biz de bunları anlatırız. Birileri burada bu eylem üzerinden PKK terör örgütüne "SEN BURADA EYLEM YAP" talimatını vermiş olabilir mi? Ever bu akla geliyor. Bunu şu kesin olarak söyleyemeyiz ancak geçmişte bu tür olaylarla karşı karşıya kaldık.