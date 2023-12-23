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Irak’taki saldırının arkasında ne var? Bölgede neler oluyor?

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Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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Irak’taki saldırının arkasında ne var? Bölgede neler oluyor?

Dün akşam saatlerinde Türkiye’nin yüreğini yakan haberler geldi. Irak’ın Hakurk bölgesinde terör örgüt PKK tarafından yapılan saldırıda kahraman 6 askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz de yaralandı. Alçak saldırının ardından bölgede yapılan operasyonlarda 7 terörist yok edildi. Peki Irak’taki saldırının arkasında ne var? Bölgede neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

Abdullah Ağar'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

Saldırının zamanlamasıyla ilgili aklımıza gelen pek çok soru var. Bölgeyi takip edenler iyi bilirler; hava koşullarının ağırlaştığı keşif ve gözetleme imkanlarının zorlaştığı dönemleri terör örgütü PKK kollar. Bu zamanlarda taktiksel seviyede eylem yapmaya dair ihtirası olur. Buna kendini mecbur hisseder çünkü kendi terörist tabanına göndermek istediği mesajlar vardır. Burası PKK için oldukça önemli bir nokta. Bizim Mehmetkçik'in kontrolünü sağlamış olduğu alanlar PKK açısından sembol alanlardır. Buralardan güç ve etki üretme çalışmaları vardı.

PKK TABAN MESAJ PEŞİNDE

PKK'nın devlet kurduğunu iddia ettiği, kurtarılmış bölge ilan ettiği alanlar Mehmetçik'in kontrolü altında. Artık inisiyatiflerini kaybettiler ve sorgulanma süreçleri başladı. Suriye'de PKK bir varlık ortaya koyuyor ama onların varlığını kökeninde bu dağlık alanlar var. Burada taktiksel bir eylem yapıp bunu köpürtme çabasında olan bir terör örgütü var karşımızda. PKK hava koşullarının zorlaştığı zamanlarda pek çok eylem girişiminde bulundu. Bu ilk defa yapılan bir eylem girişimi değil.

SALDIRI HİÇBİR GÜCE KARŞILIK GELMİYOR

Sınırdan yaklaşık 30 KM derinlikte vadilerin olduğu sızma potansiyelinin olduğu bir yerde alçak saldırı girişimi oluyor. Oldukça hassas ve tehlikeli bir coğrafyadan söz ediyoruz. İşte burada anlık koşulları değerlendirerek yapılan bir sızma girişimi var. Bunu Mehmetçik'in tespit etmesi çatışmanın başlaması ve burada namlu namluya yapılan bir mücadele var. İşte burada 6 şehit verdik. Bu saldırı PKK'nın bir üstünlüğüne ya da hiçbir şeye karşılık gelmiyor. Taktiksel bir durum var ve PKK bunu köpürtüp dağılan tabanına mesaj verme çabasında.

PKK APARAT OLARAK MESAJ VERİYOR

PKK kendisini kullanan devletlere "ben ölmedim, eylem yapma potansiyelim var" mesajı veriyor. Terör örgütlerine müttefiklerimiz başta olmak üzere destek verilmesinin bir sonucudur. Bunlara bir talimat vermiş olabilir mi? Gazze'de bizim ABD ile İsrail karşıya karşıya kalmamız sonrasında birileri bunlara talimat vermiş olabilir mi? Bizler komplocu değiliz. PKK'nın küresel ve bölgesel aktörlerin aparatı gibi birtakım eylemlerin altına imza attığını geçmiş dönemlerde gördük.

GAZZE MESELESİ VE ETKİLERİ

Türkiye siyasi ve stratejik anlamda bir etki ortaya koyduğu zaman içimizde pek çok bombanın patladığını gördük. PKK'nın pek çok eyleme kalkıştığını gördük. Gazze meselesi Türkiye'deki terör örgütlerini doğrusal ve asimetrik olarak nasıl etkiledi? Kimler onlara nasıl komutlar verdi? Bunları devletimiz biliyor ama tabi bunlar kamuoyu ile paylaşılmadı. Bunlar devletin hafızasında yer alır. Devlet onur ve namusuyla Türkiye bunları engeller. Bildiklerimiz var ancak hassas konular olduğu için her cümleyi kuramıyoruz. Devlet bunu paylaşırsa biz de bunları anlatırız. Birileri burada bu eylem üzerinden PKK terör örgütüne "SEN BURADA EYLEM YAP" talimatını vermiş olabilir mi? Ever bu akla geliyor. Bunu şu kesin olarak söyleyemeyiz ancak geçmişte bu tür olaylarla karşı karşıya kaldık.

AKLA GELEN DURUMLAR SIRALAMASI

Türkiye'nin Gazze meselesinde ABD ile İsrail ile ilişkilerinin gerginleştiğini bilen ve bunun daha da derinleşmesini isteyen başka bir aktör de bu işi yaptırmış olabilir. Bunu da düşünmek zorundayız. Bizim devlet aklımızı ya da ortaya koyduğumuz mücadeleyi doğrusal veya asimetrik olarak manipüle etmiş olabilir mi? Bu da akla gelen durumlardan bir tanesi. Durum budur demiyoruz ama bunlar hep insanın aklına gelen olaylar.

GÖZLERDEN KAÇAN KERKÜK SEÇİMLERİ

Kerkük'te son derece önemli seçimler yapıldı ve PKK'nın buradaki siyasi ayağı 24 binden fazla oy aldı. Bununla ilgili başka etkileşim olabilir mi? O da insanın aklına gelen durumlardan. Biz jeopolitik oyunun aparatı olmuş bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. O yüzden yaklaşımlarımızı ve ortaya koyacağımız etkiyle ilgili arayışlarımızı farklılaştırmalıyız. Kerkük'te PKK'nın böyle bir etki ortaya koymasının gelecekle ilgili son derece önemli emareleri var.

SÖZDE ANAYASADA YAHUDİ AŞKI

Suriye'de sözde bir anayasa yapma çalışmaları var ABD öncülüğünde bu yapılıyor. Burada etnik mezhep kimlik ve dinlerden bahsedilirken Yahudiler de geçiyor. Orada nasıl bir Yahudi demografisi var? Bunu iyi irdelemek lazım. Suriye'deki YPG/PKK terör örgütünün siyasi ayağı böyle sözde anayasa metni hazırlarken neden Yahudileri buraya kaydetti. Bakın Ermeni, Suryani, Asuri'yi, Kürdü, Arabı ve Türkmen'i yazıyor. Bir de bunun yanına Yahudi'yi yazıyor. Bu çok ilginç.

Irak’taki saldırının arkasında ne var? IRAK'TAKİ SALDIRININ ARKASINDA NE VAR?
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