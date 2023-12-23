CHP’den PKK’nın siyasi uzantısı DEM’e mavi boncuk! CHP’li isim PKK’nın istediği Esenyurt’tan paylaştı: DEM’lenmek iyidir

PKK CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYOR

Öte yandan HDP/DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda İstanbul ve Ankara'da destek vermek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt yer alıyor.

ÖZEL PAZARLIKLARA HIZ VERMİŞTİ

Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM/HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.