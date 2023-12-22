CHP'liler isyan etti! Partideki beka sorunu Ekrem İmamoğlu! Özgür Özel'e "kendini artık göster" tepkisi
CHP'de koltuğa oturan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışırken ikili arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan mikrofon kavgası gözlerden kaçmamıştı. Ekrem İmamoğlu adeta CHP lideri gibi hareket ederken, üyeler İmamoğlu'nun artık parti içinde bir beka sorunu haline geldiğini ifade ediyor. Diğer yandan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun onayı olmadan bir belediye başkanı belirlemekte bile zorlanıyor. CHP içinde yaşanan bu iki başlılığın nasıl sonuçlanacağı merak konusu...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu sonrası Ekrem İmamoğlu'nun desteğini arkasına alarak koltuğa oturan Özgür Özel, İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışıyor.
KARDEŞLİK DEDİLER AMA...
Seçimleri kazanması sonrası Özgür Özel "Sayın İmamoğlu ile aramızda kardeşlik ilişkisi var, bu ilişki bizi iktidara taşıyacak" dese de süreç içerisinde durumun pek de öyle olmadığı görüldü.
Özellikle Ekrem İmamoğlu her alanda Özgür Özel'den rol çalarken, bu durum CHP'nin ittifak ortaklarının bile dikkatini çekti. Kandil'in siyasi ayağı olan DEM Parti'yi ziyaret eden Özgür Özel ortak basın toplantısında büyük bir şoka uğradı.
"CHP EŞ BAŞKANI DİYESİM GELDİ"
Diğer yandan DEM Parti (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada Özgür Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadelerini kullandı.
Özgür Özel bu sözler karşısında bir şok yaşarken durumu gülerek geçiştirmeyi tercih etti.
İMAMOĞLU KÜRSÜDE YER VERMEDİ
CHP'deki 38. Olağan Kurultay'ın ardından Genel Başkan seçilen Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında liderlik mücadelesi yaşanıyor. "Eş başkan" yorumlarının yapıldığı partideki güç savaşı bu kez basın toplantısına da yansıdı. İBB'ye ziyaret gerçekleştiren Özgür Özel, basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde kendisine yer vermemesi nedeniyle zor anlar yaşandı.
Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme kalan Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi CHP içindeki İmamoğlu-Özel çekişmesini değerlendirdi.
CHP LİDERİ GİBİ HAREKET EDİYOR
KURULTAYDAN sonra Ekrem İmamoğlu'nun CHP lideri gibi hareket etmesinin partide yarattığı rahatsızlık büyüyor.
İZMİR İÇİN KAPIŞMA VAR
CHP'de 11 milletvekilin yaptığı toplantı o açıdan bir başlangıç. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haber doğru. Adayların belirlenme sürecinde bu sorunun daha da büyümesi bekleniyor. Çünkü İmamoğlu, büyükşehir belediye başkan adaylarına müdahale ediyor. Özgür Özel İzmir için Özlem Çerçioğlu'na söz vermiş. İmamoğlu ise Buğra Gökçe'yi istiyor. Bu nedenle İzmir adayı açıklanamıyor. Bu tek bir örnek.
ADAYLAR İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR
Belediye başkan adayları Özgür Özel'le değil, Ekrem İmamoğlu ile irtibat kuruyor. Bu da partide çift başlılığa ve huzursuzluğa neden oluyor. O nedenle CHP'li 11 milletvekilinin toplantısında dile getirilen eleştirilerin azı var çoğu yok:
1- Ekrem İmamoğlu, CHP'den büyük değil. İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor. CHP için bir beka sorunu halini almaya başladı.
İYİ PARTİ KAVGASI
2- İYİ Parti ile girdiği polemik doğru değil. Güçlükle kurulan ittifaklar boşa harcanıyor. Kişisel hırsları için bunu yapıyor.
3- CHP Grubu'nda milletvekilleri arasında bu konuda çok rahatsızlık var. İmamoğlu'nun geri çekilmesi bile düşünülebilir
ÖZGÜR ÖZEL DAHİ
Bir grup CHP milletvekilinin rahatsızlıkları bunlar. Ama İmamoğlu'nu engelleyebilmeye güçleri yeter mi? Sanmam. Ama böyle giderse önümüzdeki seçimde İmamoğlu onların milletvekilliğini engeller. Çünkü CHP'de bütün ipler İmamoğlu'nun elinde. Özgür Özel, İmamoğlu'na rağmen bir belediye başkanını bile belirleyemez.
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