CHP'liler isyan etti! Partideki beka sorunu Ekrem İmamoğlu! Özgür Özel'e "kendini artık göster" tepkisi

ADAYLAR İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR

Belediye başkan adayları Özgür Özel'le değil, Ekrem İmamoğlu ile irtibat kuruyor. Bu da partide çift başlılığa ve huzursuzluğa neden oluyor. O nedenle CHP'li 11 milletvekilinin toplantısında dile getirilen eleştirilerin azı var çoğu yok:

1- Ekrem İmamoğlu, CHP'den büyük değil. İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor. CHP için bir beka sorunu halini almaya başladı.

İYİ PARTİ KAVGASI

2- İYİ Parti ile girdiği polemik doğru değil. Güçlükle kurulan ittifaklar boşa harcanıyor. Kişisel hırsları için bunu yapıyor.

3- CHP Grubu'nda milletvekilleri arasında bu konuda çok rahatsızlık var. İmamoğlu'nun geri çekilmesi bile düşünülebilir