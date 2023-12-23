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CHP ile İYİ Parti arasında kılıçlar çekildi! Akşener'in yardımcısı canlı yayında bombaladı: İmamoğlu parti içine karışıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2023
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CHP ile İYİ Parti arasında kılıçlar çekildi! Akşener’in yardımcısı canlı yayında bombaladı: İmamoğlu parti içine karışıyor

Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de yaşanan istifalar ve parti içindeki kaos her geçen gün yeni bir boyut kazandı. Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasındaki savaş giderek kızışırken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun katıldığı canlı yayında bomba bir itirafta bulundu. Olgun, "İstanbul’da Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’ye karışıyor. Aldığımız duyumlar yaptığımız tespitlerle İYİ Parti’ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerde CHP ile birlikte harekete eden ancak yaşanan ağır hezimet sonrası ittifak bağlarını kopartan İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıkları kaos ve kargaşanın içinde devam ediyor.

İMAMOĞLU DESTEKÇİLERİ KAZAN KALDIRDI

Üst üste istifaların ve krizlerin yaşandığı İYİ Parti'de Meral Akşener yerel seçimlere müstakil girme kararını açıklarken bu gelişme sonrası özellikle parti içindeki Ekrem İmamoğlu destekçileri kazan kaldırdı.

OPERASYON!

İstanbul'da İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini söyleyen İYİ Partililer zehir zemberek sözlerle istifa ederken bu istifaların arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu ve Akşener'e operasyon çektiği konuşuluyor.

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İYİ Parti'nin "Hür ve Müstakil seçim" kararını GİK'te tescillemesinin ardından İstanbul'da da dikkat çeken istifalar gelmişti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz haftalar istifa etti. Yanıkömeroğlu'nun ardından bir istifa da CHP ile işbirliğini savunan Akşener'in isteği ile İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'dan gelmişti.

AKŞENER'E SALLADI: HADDİNİ AŞMA

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Kurtköy'de katıldığı programda isim vermeden Akşener'e cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar." diyerek Akşener'i hedef almıştı.

ELİM İYİ PARTİ'DE İTİRAFI

"Bizim kervanımız aynı duruyor" diyen İmamoğlu, Akşener'e karşı başlattığı operasyonu doğrularcasına, "Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız, tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek, elimizi tutan tutar tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim" dedi. CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri siyaset kulislerinde, "İmamoğlu'nun eli İyi Parti'de" değerlendirmelerine neden olmuştu.

SAVAŞ KIZIŞIYOR!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun bir televziyon prgramının canlı yayınına katılarak Ekrem İmamoğlu ile ilgil bomba açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU İSTANBUL'DA İYİ PARTİ'YE KARIŞIYOR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Ekrem Bey'in İYİ Parti içine dahli var mı?" sorusuna "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'ye karışıyor. Aldığımız duyumlar yaptığımız tespitlerle İYİ Parti'ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

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