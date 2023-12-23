CHP ile İYİ Parti arasında kılıçlar çekildi! Akşener’in yardımcısı canlı yayında bombaladı: İmamoğlu parti içine karışıyor

ELİM İYİ PARTİ'DE İTİRAFI

"Bizim kervanımız aynı duruyor" diyen İmamoğlu, Akşener'e karşı başlattığı operasyonu doğrularcasına, "Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız, tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek, elimizi tutan tutar tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim" dedi. CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri siyaset kulislerinde, "İmamoğlu'nun eli İyi Parti'de" değerlendirmelerine neden olmuştu.

SAVAŞ KIZIŞIYOR!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun bir televziyon prgramının canlı yayınına katılarak Ekrem İmamoğlu ile ilgil bomba açıklamalarda bulundu.