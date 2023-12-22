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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 5 organize suç örgütü çökertildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 5 organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kafes-23 Operasyonlarında 5 organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı.

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