22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ardından da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA