Anayasa Mahkemesi Can Atalay’ın başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti

İKİNCİ BAŞVURU

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" öne sürülmüştü.

OY BİRLİĞİYLE GENEL KURUL'A SEVK EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu bugünkü gündem toplantısında ele aldı.

"Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması"nı gerekli gören Bölüm, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca, başvurunun karara bağlanmak üzere Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, daha sonra belirlenecek bir günde başvuruyu görüşerek karara bağlayacak.