Anayasa Mahkemesi Can Atalay’ın başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, cezaevindeki milletvekili Can Atalay’ın ikinci ihlal başvurusunu Genel Kurul’a sevk etme kararı aldı. Karar, oy birliği ile alınırken Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, "Birinci bölümde görüşülen Can Atalay başvurusu oy birliği ile Genel Kurula sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu, oy birliğiyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevk etti.
İKİNCİ BAŞVURU
Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.
Başvuruda, "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" öne sürülmüştü.
OY BİRLİĞİYLE GENEL KURUL'A SEVK EDİLDİ
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu bugünkü gündem toplantısında ele aldı.
"Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması"nı gerekli gören Bölüm, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca, başvurunun karara bağlanmak üzere Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verdi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, daha sonra belirlenecek bir günde başvuruyu görüşerek karara bağlayacak.
DAHA ÖNCEKİ İHLAL KARARINA UYULMAMIŞTI
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.
Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunmuş, Mahkeme, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.
Anayasa Mahkemesi tarafından, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, Daire, ihlal kararına uymamıştı.
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