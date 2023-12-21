Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den deprem konutları müjdesi! 5 ayda teslim edilecek
Deprem bölgesinde 310 bin konutun yapımına başlandığını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, teslimlerin Mayıs 2024'e kadar tamamlanacağını söyledi. Özhaseki, "İstanbul'da 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü de sürüyor" dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin hiçbir yerinde fay hatları üzerinde bir yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.
TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem bölgem ülkesi olduğunu vurgulayarak, araştırmalara göre Türkiye'nin Alpler'den Himalayalar'a kadar uzanan hat üzerinde en riskli 5 ülkeden biri olduğuna işaret etti.
4 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR
Özhaseki, "Taviz vermeyeceğimiz 4 kırmızı çizgimiz var. Bundan sonra Türkiye'nin hiçbir yerinde hangi belediye izin verirse versin el koyarak asla ve asla fay hatları üzerinde bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.
Zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşma yasağını sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Dere yataklarının imara açılması söz konusu değil. Mimarlık, mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak" diye konuştu.
BEŞİNCİ AYDA BİTİRİLECEK
Deprem bölgesinde 207 bin konutun inşaatının başladığını hatırlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "50 bin civarı köy evinin de bir ay içinde hepsini bitiririz diye tahmin ediyorum.
Merkezlerde de ihale sürecine girmiş olan 50 bin civarında konut daha yapıyoruz. Yani 310 bin civarında konut başlamış oluyor. Teslim tarihine gelince, prensip olarak betonarme inşaatlarda 1 yıl, köy evlerinde de çelikten yaptıklarımıza 8-9 ay bir süre veriyoruz.
Yani 3'üncü, 4'üncü, 5'inci aylarda başlattığımız inşaatların her birisinin teslimlerini en geç 5'inci aya kadar bitiririz.
Şu anda teslime hazır vaziyette olan konutların kiminin çevre düzeni, kiminin sosyal donatı eksiği bulunuyor.
Teslime hazır Malatya'da 5 bin 227, Gaziantep'te 10 bin 204, Kahramanmaraş'ta 8 bin 131, Hatay'da 6 bin 416, Osmaniye'de bin 852, Adana'da bin 589, Elazığ'da 2 bin 255, Adıyaman'da bin 800 konut var."
İstanbul'da 6 milyon konutun, 1.5 milyon civarında da ticari işletmenin risk altında olduğuna işaret eden Özhaseki, "600 bini çok acil olarak değiştirilmek zorunda.
İstanbul'da 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü ise sürüyor. İstanbul'da yol haritamız belli oldu. Meclis'ten geçen yasadan dolayı kentsel dönüşümde İstanbul'un önü açılacak.
İstanbul'da "Yarısı Bizden Kampanyası' ile de 350 bin yakın konutu da değiştireceğiz. Kampanyaya müracaat eden 1 milyondan fazla vatandaşımız var. Kısa bir süre içinde neredeyse 750 bine yakın konutu dönüştüreceğiz" açıklamasında bulundu.
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