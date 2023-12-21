Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den deprem konutları müjdesi! 5 ayda teslim edilecek

4 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR

Özhaseki, "Taviz vermeyeceğimiz 4 kırmızı çizgimiz var. Bundan sonra Türkiye'nin hiçbir yerinde hangi belediye izin verirse versin el koyarak asla ve asla fay hatları üzerinde bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.

Zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşma yasağını sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Dere yataklarının imara açılması söz konusu değil. Mimarlık, mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak" diye konuştu.

BEŞİNCİ AYDA BİTİRİLECEK

Deprem bölgesinde 207 bin konutun inşaatının başladığını hatırlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "50 bin civarı köy evinin de bir ay içinde hepsini bitiririz diye tahmin ediyorum.