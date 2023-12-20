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MSB'den "Tuzla Piyade Okulu" iddialarına ilişkin flaş açıklama: Henüz nihai bir disiplin işlemi bulunmuyor

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Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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MSB’den Tuzla Piyade Okulu iddialarına ilişkin flaş açıklama: Henüz nihai bir disiplin işlemi bulunmuyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tuzla Piyade Okulu'ndaki teğmenler arasında yaşanan olaya ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu metinde "Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhâl idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. Diğer yandan şu ana kadar nihai bir disiplin işlemi yapılmadığının da altı çizildi. İşte detaylar...

İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda yapılan 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmadıkları iddia edildi.

Bu iddialar sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile buluşurken konuya ilişkin açıklama yaptı.

"TOPLU İĞNEM YOK TAKAMADIM"

Tuzla Piyade Okulundaki olay 10 Kasım'da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve "Toplu iğnem yok onun için takamadım." gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor.

"HEPSİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulunda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEHDİT!

Güler'in bu açıklamları sonrasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğrencilerin Atatürk resmini takmamasına yönelik Milli Savunma Bakanı Güler'i tehdit etti.

"AKLINI BAŞINA AL YOKSA BİZ GETİRİRİZ"

Güler'e süreci dikkatle takip ettiğini söyleyen Özel "Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz." ifadeleriyle hedef gösterdi.

MSB'DEN YANIT GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve CHP yandaşlarının Tuzla Piyade Okulu ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DİSİPLİN VURGUSU

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir.

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13'te belirtildiği üzere "Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir."

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhâl idari soruşturma başlatılmıştır.

İlgili mevzuat çerçevesinde millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir. Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir.

GEÇİCİ OLARAK UZAKLAŞTIRILDILAR

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 29'daki "Disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir." amir hükmü uyarınca, olaya sebebiyet veren personel hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı alınmıştır.

HENÜZ NİHAİ BİR DİSİPLİN İŞLEMİ YAPILMADI

Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır."

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