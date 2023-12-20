MSB'den "Tuzla Piyade Okulu" iddialarına ilişkin flaş açıklama: Henüz nihai bir disiplin işlemi bulunmuyor

MSB'DEN YANIT GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve CHP yandaşlarının Tuzla Piyade Okulu ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DİSİPLİN VURGUSU

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir.

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13'te belirtildiği üzere "Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir."