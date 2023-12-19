Özgür Özel’den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e alçak tehdit: Aklını başına al almazsan biz getiririz

"HEPSİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulunda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir.