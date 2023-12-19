Özgür Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e alçak tehdit: Aklını başına al almazsan biz getiririz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’daki Tuzla Piyade Okulu’nda yapılan 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri sırasında öğrenciler arasında çıkan tartışma nedeniyle açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i tehdit etti. Özel "Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz.” ifadelerini kullanırken bu tehdide sosyal medyadan tepki yağdı. Tepkiler arasında "Kandil, söylemeye bile cesaret edemediği şeyleri buna söyletiyor. Başka açıklaması olamaz" ifadesi dikkat çekti. İşte detaylar...
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda yapılan 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmadıkları iddia edildi.
Bu iddialar sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile buluşurken konuya ilişkin açıklama yaptı.
"TOPLU İĞNEM YOK TAKAMADIM"
Tuzla Piyade Okulundaki olay 10 Kasım'da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve "Toplu iğnem yok onun için takamadım." gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor.
"HEPSİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"
Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulunda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEHDİT!
Güler'in bu açıklamları sonrasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğrencilerin Atatürk resmini takmamasına yönelik Milli Savunma Bakanı Güler'i tehdit etti.
"AKLINI BAŞINA AL YOKSA BİZ GETİRİRİZ"
Güler'e süreci dikkatle takip ettiğini söyleyen Özel "Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz." ifadeleriyle hedef gösterdi.
Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e yönelik bu tehditi sosyal medyada büyük tepki topladı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Kandil, söylemeye bile cesaret edemediği şeyleri buna söyletiyor. Başka açıklaması olamaz
Belediye başkanının yanında el pençe duran sen mi yapacaksın Özgür!
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