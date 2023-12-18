CHP’li Menderes Belediyesi’nde ikinci rüşvet vakası! İş insanının şikayeti ortaya çıkardı

"BEN ORAYA RUHSAT VERMEYECEKTİM, NEDEN İMZALADIN!"

Gelinen aşamada çok uzun bir süre geçmesine rağmen halen ruhsat verilmediğini ifadesinde belirten Toprak, "Mali müşavirim Kenan bey sık sık belediyeye gidip bilgi almaya çalıştı. Tam hatırlayamadığı bir tarihte başkanın yerine vekaleten bakan Bülent isimli meclis üyesi tarafından jandarma ve itfaiyeye yazılması gereken ve bekletilen yazılar yazılmış. İşletmemize ruhsat verilmesine aykırı bir şeyin olmadığına dair de cevaplar gelmiş. Bunun üzerine belediye başkanının Bülent isimli meclis iyesine 'ben oraya ruhsat vermeyecektim. Sen neden imzaladın?' diyerek kızdığını da belediye içerisinde duyduk. İtfaiye ve jandarmadan gelen yazılar sonrası ruhsat biriminin ruhsatımızı düzenlediği ve başkana imzalamak üzere gönderildiğini öğrendik. Ancak 'başkan imzalamayacak' şeklinde dedikodular duyduk. Bunun üzerine 5 Aralık 2023'de akşam saatlerinde belediye avukatı olan Mehmet Emin ışık ile görüşmek üzere sözleştik. Söz konusu görüşmeye dostum avukat Yusuf Şahin de eşlik etti. Ben İzmir dışında olmam nedeniyle görüşmeye katılamadım. Avukat Yusuf Şahin ile kuzenim Halil Kıran başkan ile görüşmeye gittiler. Görüşme saatinde belediyede olmalarına rağmen Başkan vekili Erkan Özkan'ın yanında emniyet müdürü olduğu gerekçesiyle 30 dakika özel kalemde bekletilmişler" dedi.