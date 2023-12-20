AK Parti İstanbul'a nasıl hazırlanıyor? AK Parti'nin İstanbul vaatleri arasında trafik ve yol var
Yaklaşan yerel seçim için aday belirleme süreci devam ediyor. Bu anlamda en merak edilen partinin adayları. Bu anlamda AK Parti de İstanbul'a özel bir hazırlık yapıyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
Yaklaşan yerel seçim için aday belirleme süreci devam ediyor.
Bu anlamda en merak edilen partinin adayları. Bu anlamda AK Parti de İstanbul'a özel bir hazırlık yapıyor.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
AK Parti'nin hedefi belli muhalefetin elindeki İstanbul'u geri alacak. Ama geri alabilmesi için de vatandaşın karşısına çıkartacak olduğu vaatler oldukça önemli olacak.
VAATLER ARASINDA TRAFİK VE YOL DA VAR
Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak istiyor AK Parti. Bunu yaparken de yaşam standartlarını iyileştirmek istiyor. İstanbulla ilgili aklımıza gelen ilk problem trafik sorunu. AK Parti de megakentin trafik sorununu bitirebilmek için bazı önemli adımlar atacak.
GLOBAL BİR MARKA
İstanbul'u bir global marka olarak ele aldığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle açıklanacak olan aday da bu kapsamda o markanın elçisi olacak.
Adayla birlikte hem o şehir içerisindeki şehir plancısı hem deprem uzmanı hem de buna dair olarak yol üzerinde bilgisine başvurulabilecek ne kadar uzman varsa İstanbul ile ilgili bunlar da kamuoyuna tanıtılmış olacak.
TRAFİK SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?
Öncelikli olarak AK Parti'nin hedefi metrobüs ağıyla ilgili. E-5 karayolu üzerinde iki tane metrobüs hatt bulunuyor. Bu kapsamda AK Parti'nin planına göre bu metrobüs ağı üzerinde bir değişiklik yapılacak.
İki plan var bunlardan bir tanesi ya metrobüs ağının altında bir raylı sistem geliştirilecek. Ya da hafif raylı sistemle metrobüs ağının üzerinde bir raylı sistem oluşturulacak.
Eğer ki altındaki raylı sistem seçilmiş olursa da bu kapsamda metrobüsler kaldırılacak böylece E-5'te iki şerit daha açılmış hale gelecek. Hem de vatandaşlara ulaşım kolaylaşacak.
Neden raylı sistem üzerinde bu kadar duruluyor çünkü yavaş yavaş İstanbul'da ilçelere doğru giden bir raylı sistem söz konusu fakat hala ana hatlara bağlanmakta sıkıntılar yaşanıyor. AK Parti bu sıkıntıyı giderecek. Şehrin içlerine doğru kılcal damarlar diye tabir ettikleri raylı sistem ağını geliştirerek vatandaşların kendi iş yerlerine ulaşımı kolaylaştıracak.
Bir de seyreltilmiş nüfustan bahsetmek istiyoruz. İstanbul'da ciddi bir nüfus artışı söz konusu. Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt gibi yerler. Hedef nüfusu seyreltmek. Hedeflerden bir tanesi kentsel dönüşüm. Yatay mimarinin hakim olduğu bölgelere vatandaşların teşviklerle taşınmasını sağlamak gibi.
Binalar arasındaki mesafelerin açılması hedefleniyor. Kentsel dönüşüm biraz da bunun üzerine kurulacak.
Vatandaşın nefes alabilecekleri bahçeler parklar kurulacak.
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