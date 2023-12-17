İstanbul ve Ankara adayları belli oldu mu? AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz A Haber'de
Son dakika haberi... Cumhur İttifakı'nda yerel seçim çalışmaları hangi aşamada? Büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'da bugün temayül yoklaması yapılacak.
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
MESELE BUGÜN BAŞLAMIYOR
İşte satır başları;
Özel bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız buradaysa bugün teşkilattaysa ve böyle bir çalışma yapılıyorsa bu çok özel bir durum demektir ama mesele bugün başlamıyor. Çok önceden beri uzun bir sürece sarih çalışmalar var ve son özellikle 5-6 aydır bu çalışma temposu arttı.
MEMNUNİYET ANKETLERİ YAPILDI
Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle biz de her birim Genel Merkez nezdinde sürece dönük gerçekten çok muhkem çalışmalar yaptık. Bu o çalışmaların en önemli halkalarından birisi. Bu noktaya gelmeden önce bütün İstanbul'da ve bütün Türkiye'de memnuniyet anketleri yapıldı. İstanbul'un her ilçesini kapsayacak şekilde 4-5 tane memnuniyet anketi var AK Parti'nin elinde.
TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI
Ama döndük bir temayül yoklaması yaptık. Sadece İstanbul'da 10 bin kişi oy kullandı.
Bütün Türkiye'de 160 bin kişinin oy kullanma hakkı olduğu ama yaklaşık 130 bin kişinin oy kullandığı bir temayül süreci geçirdik.
Bu halka da o önemli halkalardan bir tanesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat başkanlık etmek suretiyle teşkilat mensuplarının düşüncesi alınıyor. Kim var orada? İstanbul'da oturan MKYK üyeleri var. 3 kademe ilçe başkanları. Kadın ve gençlik ve ana kademe başkanları. İl yönetim kurulu üyeleri ve belediye başkanlarından oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız onlarla istişare edecek.
İSTİŞARELERE ÇOK ÖNEM VERİYOR
İzmir için de aynı çalışma yapıldı. Ankara'da yapıldı. Adana'da yapıldı. Temayül yoklamasının üstüne olan işler bunlar fazladan. Anket çalışmasının üstüne olan şeyler. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten dünyanın bence en tepedeki lideri diyebileceğimiz bir halde bulunuyor ve ondan öğrendiğimiz çok şey var. Aslında biz teşkilatçılığımızla övünüyoruz bir anlamda Genel Merkez'de ama onun da temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki teşkilatçılık anlayışı var.
Cumhurbaşkanımız istişarelere çok önem veriyor. Her konuya ilişkin çok geniş istişarelerde ve çok yoğun istişarelerde bulunuyor.
Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'u avucunun içi gibi bildiğini hepimiz biliyoruz. Aslında 18 Mayıs akşamı startı verdiğini biliyoruz. Hemen seçim bittiği anda başladığını bütün Türkiye biliyor.
ADAY BELİRLEME NASIL YAPILIYOR?
Hem büyükşehir hem de tüm ilçe belediye başkanlıkları için belediyesi bizden olanlara mevcut belediyeyi değerlendiren yani teşkilat mensupları devam etmesini istiyor mu istemiyor mu kararsız mı ve onun yanında başka isimler telaffuz ediyor mu onu anlamaya çalışıyoruz.
Belediyesi bizden olmayan yerler için isim önerileri var mı, alternatif isimler var mı varsa kimlerden ibaret onları anlamaya çalışıyoruz. İsim havuzu söz konusu değil.
İMAMOĞLU SADECE KONUŞUYOR!
Hiç aramayacağımız bir profil varsa o da Ekrem İmamoğlu profili olur. Çünkü bizim aradığımız profil çok konuşan değil çok iş yapan olması gerekiyor. İmamoğlu sadece konuşuyor. İstanbul'da bir iş yaptığını düşünmüyoruz. İstanbul'un da düşünüp düşünmediğini inşallah önümüzdeki süreçte ortaya koyacak.
PROFİL NASIL OLACAK?
Çok konuşan değil çok iş yapan net. Bir takım parti içi dengelere oynayan değil hizmet edecek icraat üretecek planı olacak projesi olacak bir başkan arıyoruz açıkçası.
Bütün odağının İstanbul olduğu bir aktör. Ekrem İmamoğlu nerede olduğu belli değil. Sel oluyor başka bir yerde. Deprem oluyor bambaşka bir yerde. İstanbul'un dışında ne varsa yapıyor ve partide genel başkanlık yarışında kimi indiririm kimi getiririm çalışmalarının içerisinde.
Tamamen bütün odağının İstanbul olan bir aday istiyoruz. Çok iş yapan çok büyük projelerin altına imza atacak olan ve bütün odağının İstanbul olduğu bir aktör inşallah olacak.
CHP PARTİ OLMA VASFINI YİTİRMİŞTİR
CHP artık bir parti olma vasfını çoktan yitirmiştir. Sadece pazarlıkların ve paylaşımların olduğu bir süreç yürütüldü.
NE BÜYÜK BİR MANİPÜLASYON!
Anketler yolumuzu aydınlatmak için, kamuoyuna dönük yapmıyoruz bunları. Hele hele kamuoyuna yanlış algılarla belli bir algı oluşturma gayreti ile CHP'nin yaptığı gibi hiç yapmıyoruz. Arasında 13 puan fark olan anketler gördük. Bu ne büyük bir manipülasyon? Anket şirketleri güven kaybına sebebiyet verdi ve uzun bir süre anket şirketlerine Türkiye güvenmeyecek.
Şimdi bir isim anketi daha yapıldı yeni bitti. Bütün bunlar önümüzü görelim diye en doğru adayı tercih edelim diye yaptığımız anketler. Dolayısıyla bunları kamuoyuyla paylaşma şansım yok benim.
NE ZAMAN BİTER?
20 Şubat'a kadar vakti var. Ben ocak sonuna kadar ilçelerin tamamının biteceğini düşünüyorum.
Bugün aslında mini bir temayül yoklaması yapılıyor adeta.
MHP ile sıkı bir çalışma sürecindeyiz, sona yaklaşıyoruz.
Ben İzmir'in de bu sefer AK belediyeciliğine kavuşacağını ve İzmir'de de gerçekten çok özel çok güzel hizmetlerin olacağını hissediyorum. Bunu da umuyorum diliyorum ki İzmir'de AK belediyeciliğe kavuşur ve biz de İzmir'de İzmirlilere AK belediyeciliğinin çok güzel örneklerini ortaya koyar İzmirli hemşehrilerimizin de daha fazla gönlünü almış oluruz diye diliyorum açıkçası.
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