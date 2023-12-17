İstanbul ve Ankara adayları belli oldu mu? AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz A Haber’de

ADAY BELİRLEME NASIL YAPILIYOR?

Hem büyükşehir hem de tüm ilçe belediye başkanlıkları için belediyesi bizden olanlara mevcut belediyeyi değerlendiren yani teşkilat mensupları devam etmesini istiyor mu istemiyor mu kararsız mı ve onun yanında başka isimler telaffuz ediyor mu onu anlamaya çalışıyoruz.

Belediyesi bizden olmayan yerler için isim önerileri var mı, alternatif isimler var mı varsa kimlerden ibaret onları anlamaya çalışıyoruz. İsim havuzu söz konusu değil.

İMAMOĞLU SADECE KONUŞUYOR!

Hiç aramayacağımız bir profil varsa o da Ekrem İmamoğlu profili olur. Çünkü bizim aradığımız profil çok konuşan değil çok iş yapan olması gerekiyor. İmamoğlu sadece konuşuyor. İstanbul'da bir iş yaptığını düşünmüyoruz. İstanbul'un da düşünüp düşünmediğini inşallah önümüzdeki süreçte ortaya koyacak.

PROFİL NASIL OLACAK?

Çok konuşan değil çok iş yapan net. Bir takım parti içi dengelere oynayan değil hizmet edecek icraat üretecek planı olacak projesi olacak bir başkan arıyoruz açıkçası.

Bütün odağının İstanbul olduğu bir aktör. Ekrem İmamoğlu nerede olduğu belli değil. Sel oluyor başka bir yerde. Deprem oluyor bambaşka bir yerde. İstanbul'un dışında ne varsa yapıyor ve partide genel başkanlık yarışında kimi indiririm kimi getiririm çalışmalarının içerisinde.

Tamamen bütün odağının İstanbul olan bir aday istiyoruz. Çok iş yapan çok büyük projelerin altına imza atacak olan ve bütün odağının İstanbul olduğu bir aktör inşallah olacak.