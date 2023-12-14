Bakan Yılmaz Tunç'tan kuryenin hayatını kaybettiği kazayla ilgili flaş açıklama: Somalili sanık Türkiye'ye gelecek
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı ve bir kuryenin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili konuştu. Bakan Tunç, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının gasp edilmesine izin vermeyiz. Somalili sanık Türkiye'ye gelecek." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlununun karıştığı kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Somalili sanığın Türkiye'ye geleceğini söyleyen Bakan Tunç, "Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında hak hukukunun ihlalini kabul etmeyiz." dedi.
AVUKATIN SOSYAL MEDYADAKİ SKANDAL PAYLAŞIMI
Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı ve "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesi için açıklama yapan Bakan Tunç, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu." dedi.
"CEZALARDA CAYDIRICILIK SAĞLANACAK"
Bakan Tunç, Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Ankaragücü Rizespor maçındaki olaylar hepimizi üzen olaylar. O nedenle sporda şiddet noktasında kanunumuz var. Bu kanunun uygulanmasını sürdüreceğiz. Bu yasakları ihlal edenlerle önemli yaptırımlar var. Sorunları da ortadan kaldırabilmek için yeniden değerlendirme yapmamız gerektiğini görüyoruz ve bu bakımdan bir çalışma başlattık. cezalarda caydırıcılık sağlanacak. Olayın hemen ardından adli soruşturmayı başlattık. Çünkü o görüntüler hiç istemediğimiz görüntülerdi. Ve bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz."
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