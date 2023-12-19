Ortalık fena karıştı! Akşener'in "korkak" çıkışına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Bazen haddini aşan cümleler kuruyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yaşanan gerginliğe yönelik konuşurken İYİ Parti'ye operasyon çekildiğini ifade etti. Akşener yaşananları savaş ilan olarak kabul ettiğini belirtirken İmamoğlu ve Yavaş'ı korkaklıkla yeniden suçladı. Bu açıklamaların üzerinden dakikalar geçmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt geldi. Akşener "Aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER KARŞI HAMLE
Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde destekleme kararı alınmaması nedeniyle İYİ Parti'de çok sayıda isim istifa ederken bu durum İmamoğlu'nun Akşener'e karşı bir hamlesi olarak yorumlandı.
Uşak'ta CHP ile yaşanan gerginliği değerlendiren Akşener "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı" diyen Akşener "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" ifadelerini kullandı.
SAVAŞ İLANI OLARAK KABUL EDİYORUM
Seçimlere İYİ Parti olarak tek başına girme kararı aldıklarını hatırlatan Akşener, şöyle devam etti:
"Bu kararı çok konuşarak aldık ve her şeyimiz şeffaf olduğu için tam 9 saat tartışarak aldık. Gizli oylama yaptık, 14 arkadaşımız 'evet' verdi, geri kalan 35 arkadaşımız da 'hayır' oyu verdi, 1 arkadaşımız da katılmamıştı. Bakın işbirliği de demiyoruz adına, 'CHP ile yol yürümeye evet mi hayır mı?' dedik. Sonuç 'hayır' çıktı ve buna uyuyoruz. Bu kadar demokrasiye uygun ve hakikaten arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Her bir arkadaşım, farklı düşünen bir başka arkadaşımızı ikna etmek için argümanlar üzerinden yürüdü. Ben o gün gördüm ki bizim partimiz mutlaka iktidar olmalı, çünkü bu kadar ekspertiz sahibi, bu kadar demokrasiye saygılı ve demokrasiyi içselleştirmiş bir başka topluluğu başka bir siyasi yapıda bulmak mümkün değil. Bu kadar iddialı konuşuyorum."
"PARTİMİZE YÖNELİK KURUMSAL BİR OPERASYON"
Bu kararı beğenmemenin, karara uymamanın da mümkün olduğunu, bunun da istifa gerektirdiğini dile getiren Akşener, bazı arkadaşlarının saygı göstererek ayrıldığını kaydetti.
Akşener, şunları söyledi:
"Ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, dün akşam bir televizyon programında 'Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış'... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar."
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SERT SÖZLER: KORKTULAR!
İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği CHP'li belediye başlanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef aldı. Oldukça sert ifadeler kullanan Akşener, iki belediye başkanını da korkaklıkla suçladı. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın" açıklamasını yaptı.
İMAMOĞLU'NDAN YANIT: HADDİNİ AŞIYOR
Ekrem İmamoğlu ise kendisine "Korkak" diyen ve savaş ilan eden Meral Akşener'e sert çıktı. İmamoğlu "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
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