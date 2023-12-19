Ortalık fena karıştı! Akşener'in "korkak" çıkışına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Bazen haddini aşan cümleler kuruyor

"PARTİMİZE YÖNELİK KURUMSAL BİR OPERASYON"

Bu kararı beğenmemenin, karara uymamanın da mümkün olduğunu, bunun da istifa gerektirdiğini dile getiren Akşener, bazı arkadaşlarının saygı göstererek ayrıldığını kaydetti.

Akşener, şunları söyledi:

"Ama bu arkadaşlarımızın başındaki arkadaşımızın enteresan bir yanı oldu. O da şu, dün akşam bir televizyon programında 'Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da pazarlıklar yapılmış, arka kapı diplomasisi yapılmış'... Benim bilgim yok, teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok, yerel yönetimler başkanının bilgisi yok, neye göre yapılmış? Bir başka soru daha var. Ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim. Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkanın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum. İsimlerine kadar, mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Daha ilginci Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisinde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım, şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım buyursunlar."