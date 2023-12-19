Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Budapeşte ziyareti Macar basınında: Macaristan’ın güvenliği için Türkiye kilit ülke

BATI BASINININ GÖZÜ DE ERDOĞAN-ORBAN ZİRVESİNDE

Başkan Erdoğan ile Başbakan Orban'ın görüşmesi yalnızca Macar basınında değil, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Fransız France24 kanalı, iki liderin görüşmesini "Erdoğan ve Orban, Budapeşte'de daha derin bağlar kurma sözü verdi." Başlığı ile aktardı ve iki liderin birbirine hediye verdiğine dikkat çekti.