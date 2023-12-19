Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Budapeşte ziyareti Macar basınında: Macaristan'ın güvenliği için Türkiye kilit ülke
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı nedeniyle resmi ziyarette bulunmak için Macaristan’a gitti. Başkan Erdoğan'ın ziyareti Macar basınına damga vurdu. Macar gazeteleri Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi 6'ncı toplantısında Orban’ın “Türkler ve Macarlar 21. Yüzyılın birlikte kazananı olacaklar” şeklindeki ifadelerini öne çıkardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye düzenlediği ziyaret Macar basınında geniş yankı uyandırdı.
Başkan Erdoğan ve Orban'ın Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi 6'ncı toplantısının ardından Macaristan ve Türkiye arasındaki ilişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortalık düzeyine yükselten ortak siyasi bildiriyi imzalaması Macar gazetelerine "Türkler ve Macarlar 21. Yüzyılın birlikte kazananı olacaklar." şeklinde yansıdı.
"21. YÜZYILIN KAZANANLARI TÜRKİYE VE MACARİSTAN OLACAK"
Macar haber sitesi the Budapest Times, Başbakan Viktor Orban'ın "Türkler ve Macarlar 21. yüzyılın birlikte kazananları olacak." sözlerini öne çıkarırken Türkiye olmadan Macaristan'ın göçü uzak tutamayacağına dikkat çekti.
"KİLİT ÜLKE TÜRKİYE"
Hungary Today gazetesi Başkan Erdoğan'ın üst düzey işbirliği görüşmeleri için Budapeşte'de bulunduğunu belirtti ve Türkiye'nin Macaristan'ın güvenliği için "kilit ülke" olduğunu belirtti.
Blikk gazetesi ise Macar Başbakan'ın "21. yüzyılda Türkler ve Macarların birlikte kazanan taraf olacağına" yönelik ifadesini öne çıkarırken Başkan Erdoğan'ın ise "Macaristan'la dostane ilişkilerinin esasen bir asrın çok daha ötesine uzandığına" yönelik sözlerine yer verdi.
Magyar Nemzer gazetesi ise Orban'ın "Türkiye ile daha yakın işbirliği için çabalıyoruz" sözlerini manşete taşıdı ve iki ülke arasında stratejik işbirliğini artıran ilişkilere vurgu yaptı.
Nepszava, Orban'ın "Türkiye ile ilişkileri daha fazla geliştirme ve 21. yüzyılın kazananları olma" ifadelerine yer verirken Başkan Erdoğan'ın "yıl içerisinde karşılıklı gerçekleştirilen çok sayıda üst düzey ziyaret ve kapsamlı işbirliğiyle Türk-Macar dostluğunun pekiştirildiği" yönündeki sözlerine yer ayırdı.
BATI BASINININ GÖZÜ DE ERDOĞAN-ORBAN ZİRVESİNDE
Başkan Erdoğan ile Başbakan Orban'ın görüşmesi yalnızca Macar basınında değil, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Fransız France24 kanalı, iki liderin görüşmesini "Erdoğan ve Orban, Budapeşte'de daha derin bağlar kurma sözü verdi." Başlığı ile aktardı ve iki liderin birbirine hediye verdiğine dikkat çekti.
Politico ise Başkan Erdoğan ve Orban arasındaki hediyeleşmeye vurgu yapılırken, ayrıca Erdoğan'ın "Halihazırda verimli işbirliğine sahip olduğumuz savunma sanayisi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz." sözlerine yer verildi.
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