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Başkan Erdoğan Macaristan’dan ayrıldı

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Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Başkan Erdoğan Macaristan’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan’daki temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'daki temaslarını tamamladı.

Başkent Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti.

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