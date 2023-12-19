Başkan Erdoğan Macaristan’dan ayrıldı

Başkent Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN