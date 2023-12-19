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Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'tan itibaren...

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Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Ticaret Bakanlığından ’fiyat listeleri’ kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı: 1 Ocak’tan itibaren...

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek/içecek hizmeti sunan iş yerleri giriş kapısı ile masalara tarife ve fiyat listeleri koyacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; 1 Ocak'tan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur."

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

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