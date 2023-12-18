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Başkan Erdoğan Macaristan'da! Diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor! İki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalanacak

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Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Başkan Erdoğan Macaristan’da! Diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor! İki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı nedeniyle resmi ziyarette bulunmak için Macaristan’a geldi. Burada önemli temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg hediye etti. Macar Başbakan ise Başkan Erdoğan bir at hediye etti. Macaristan ile yapılan 16 anlaşma için imza töreni düzenleniyor

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BİRÇOK ALANDA KRİTİK ANLAŞMA

Macaristan ile yapılan 16 anlaşma için imza töreni düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN MACARİSTAN'DA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi temaslarda bulunmak üzere Budapeşte'ye geldi.

TARİHİ ANLAŞMANIN 100.YILI
İki ülke arasında 2013'ten bu yana düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı vesilesiyle yapılacak ziyaret kapsamında özellikle ekonomi, ticaret, savunma sanayisi, kültür ve enerji alanlarında işbirliğine odaklanılacak..

Ziyaret tarihinin 18 Aralık 1923'te iki ülkenin imzaladığı Dostluk Anlaşması'nın yıl dönümüne denk gelmesi de anlam ifade ediyor.

Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış etkinliği de ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban tarafından yapılacak.

Kültür Yılı, hem Macaristan'da hem Türkiye'de uzun zamandır planlanan çok çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bunun, Türk ile Macar halkları arasındaki yakınlaşmayı artırmaya vesile olması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, MACAR MEVKİDAŞI NOVAK İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Sandor Sarayı'ndaki Neptün Havuzu'na "anı parası" attı. Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanlığının özel defterini imzaladı.

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, görüşmenin ardından, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın gerçekleşeceği Karmelita Manastırı'na hareket etti.

MACAR BAŞBAKAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A AT HEDİYESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ORBAN'A TOGG HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti. Erdoğan, burada kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.

Başbakan Orban da Başkan Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

16 BELGE İMZALANACAK
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Macaristan'la tüm bakanlıklar, her düzeyde çok kapsamlı işbirliği içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde dışişleri, milli savunma, içişleri, ticaret, enerji ve tabii kaynaklar, sanayi ve teknoloji, aile ve sosyal hizmetler ile kültür ve turizm bakanları olmak üzere 8 bakan eşlik edecek.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 belgenin imzalanması bekleniyor.

MACARİSTAN'IN TDT'YE KATKISI

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üyeliği bulunan Macaristan'ın dış politikasını çeşitlendirmek maksatlı Doğu'ya açılım politikası yürüttüğü ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediği görülüyor.

Geçmişten gelen uzak akrabalık bağlarının TDT gözlemci üyeliği için zemin hazırlamasıyla Macaristan, aktif şekilde TDT içerisinde faaliyetlerini yürütüp katkı sunuyor.

Ziyaret kapsamında TDT ile ilgili somut bir gelişme olmasa da örgüt içerisinde işbirliği, Macaristan ile Türkiye arasındaki görüşmelerde gündemde olacak.

MACARİSTAN İLE TÜRKİYE, PEK ÇOK KONUDA AYNI BAKIŞ AÇISINA SAHİP

Macaristan ile Türkiye, bölgesel ve uluslararası pek çok gelişmede aynı bakış açısına, ilişkilerin önemi ve geliştirilmesi konusunda çok kuvvetli bir iradeye sahip bulunuyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, hedefin altında olsa da büyük bir potansiyeli de barındırıyor ve karşılıklı güven olması önem arz ediyor.

Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği, Türkiye açısından önem arz ederken Macaristan bakımından göç ve enerji güvenliği alanında Türkiye çok önemli bir ülke.

TÜRKİYE, ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN MACARİSTAN İÇİN ÖNEMLİ

İki ülke arasında son dönemde savunma sanayisi işbirliğinde gelişmeler yaşanırken Macaristan, Türkiye'yi özellikle enerji arzı bakımından çok önemli bir ülke olarak görüyor.

Macaristan'ın doğal gazının yüzde 50'si TürkAkımı üzerinden geçiyor ve Azerbaycan'dan alınan gaz da Türkiye üzerinden Macaristan'a naklediliyor. Bu nedenle Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği açısından çok önem verdiği bir ülke olarak görülüyor.

İki ülke arasında NATO kapsamında da yakın işbirliği yürütülüyor ve Macaristan, Türkiye için Avrupa'da güvenilebilecek ve işbirliğini de bu güven ilişkisine dayandırarak geliştirebilecek bir ülke olarak ön plana çıkıyor.

Liderler düzeyinde bu ortak anlayışın bütün diğer katmanlara etki ettiği görülürken bu sayede her alanda sorunsuz bir şekilde ilerliyor.

KARŞILIKLI ZİYARETLER YAKINLIĞI GÖSTERİYOR

2023'te devlet ve hükümet başkanları düzeylerinde gerçekleştiren ziyaretlerin sayısına bakıldığında iki ülkenin ne kadar yakın olduğu görülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği ülkelerden birisi Macaristan'dı. İki ülke arasında farklı bakanlıklar düzeyinde de yakın ilişkiler bulunuyor.

ANLAŞMANIN ÜZERİNDEN 100 YIL GEÇTİ

Başkan Erdoğan'ın 18 Aralık'taki Budapeşte ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir güne karşılık geliyor. Türkiye ile Macaristan arasında 1. Dünya Savaşı sonrası kesilen diplomatik ilişkiler, 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Anlaşması ile yeniden kurulmuştu. Söz konusu anlaşmanın üzerinden 100 yıl geçti.

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