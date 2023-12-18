Başkan Erdoğan Macaristan’da! Diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor! İki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalanacak

Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış etkinliği de ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban tarafından yapılacak.

Kültür Yılı, hem Macaristan'da hem Türkiye'de uzun zamandır planlanan çok çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bunun, Türk ile Macar halkları arasındaki yakınlaşmayı artırmaya vesile olması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, MACAR MEVKİDAŞI NOVAK İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Sandor Sarayı'ndaki Neptün Havuzu'na "anı parası" attı. Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanlığının özel defterini imzaladı.

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, görüşmenin ardından, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın gerçekleşeceği Karmelita Manastırı'na hareket etti.

MACAR BAŞBAKAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A AT HEDİYESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.