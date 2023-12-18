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Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

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Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban ortak basın toplantısında kritik açıklamalarda bulunuyor.

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