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İYİ Parti'de istifa krizi sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 12:38
İYİ Parti bir süredir istifa açıklamalarıyla gündemde. 6 İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi daha partiden istifa etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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