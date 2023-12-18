İYİ Parti’de istifa krizi sürüyor

İYİ Parti bir süredir istifa açıklamalarıyla gündemde. 6 İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi daha partiden istifa etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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