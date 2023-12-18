Soykırım sözcüsü BBC Siyonist patronlarından azar yedi: Hamas’a “terör örgütü” demedi antisemitist oldu!

HAMAS'A TERÖRİST DEMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

BBC'nin soykırımı destekleyen İngiltere'deki Yahudilerden aldığı en büyük eleştiri ise Hamas için "terörist" ifadesini kullanmaması.

İngiltere merkezli 8 gazeteci geçtiğimiz ay El Cezire'ye bir mektup yazmış ve BBC'yi "Gazze'de yaşananları doğru bir şekilde anlatamamakla ve Hamas'ı bölgedeki şiddetin tek kışkırtıcısı ve faili olarak göstermekle" suçlamıştı. Mektupta ayrıca, "BBC bu hikayeyi ihmal etti ve eksik bilgiler nedeniyle doğru bir şekilde anlatmayı başaramadı." İfadelerine yer verildi.