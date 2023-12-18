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Soykırım sözcüsü BBC Siyonist patronlarından azar yedi: Hamas’a “terör örgütü” demedi antisemitist oldu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Soykırım sözcüsü BBC Siyonist patronlarından azar yedi: Hamas’a “terör örgütü” demedi antisemitist oldu!

Batı basını Yahudi lobisi baskısı altında işgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımı üzerinden güzelleme yapmaya devam ediyor. Medyada İsrail’den yana algı oluşturma çalışmaları yürüten ve adeta soykırımın sözcüsü haline gelen BBC, ne yapsa Siyonistlere yaranamadı. Yapılan araştırmalara göre İngiltere’de Yahudilerin yüzde 86’sı BBC’nin yaptığı haberlerden memnun değil. Hamas için “terör örgütü” demediği gerekçesiyle, BBC İsrail’in hedef tahtasına yazıldı. İşte tüm detaylar…

İşgalci İsrail, bazı ülkelerin "desteği çektik" yönündeki açıklamalarının ardından, Gazze'de son çırpınışlarını yaşamaya başladı. Bu durumu, soykırımın ilk gününden itibaren adeta basın sözcülüğünü üstlenen BBC'nin yaptığı haberlerden memnun kalmayarak hedef tahtasına yazmasıyla tasdikledi.

SİYONİST PATRONLARINA YARANAMADI

Yaptığı her haberde Gazze'deki katliamı açıkça desteklerini belirten BBC, Siyonist patronlarına yaramadı. İngiliz Yahudileri, BBC'nin Gazze haberlerinin taraflı olduğunu iddia ederken Hamas'a yönelik "terör örgütü" ibaresini kullanmayan BBC, Yahudi lobisinin hedefinde oldu.

Antisemitizme Karşı Kampanya adlı kuruluşun uyguladığı ankete göre İngiltere'deki 25 Yahudi'den yalnızca biri BBC'nin "İsrail-Hamas krizine" ilişkin haberlerinden memnun.

"ANTİSEMİTİST BBC"

İngiltere'deki Yahudi cemaati üyeleri, BBC'nin "İsrail hakkında haber yapma konusunda tarafsızlık görevini yerine getirmeyen taraflı bir yayıncı" olduğunu doğrulayan olaylardan söz etti.

Anketin katılımcılarının yüzde 71'inin "Genel olarak BBC'nin İsrail-Hamas krizine ilişkin haberlerinden memnunum" ifadesine "kesinlikle katılmadığı, yüzde 15'inin ise "katılmadığı" ortaya çıktı.

HAMAS'A TERÖRİST DEMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

BBC'nin soykırımı destekleyen İngiltere'deki Yahudilerden aldığı en büyük eleştiri ise Hamas için "terörist" ifadesini kullanmaması.
İngiltere merkezli 8 gazeteci geçtiğimiz ay El Cezire'ye bir mektup yazmış ve BBC'yi "Gazze'de yaşananları doğru bir şekilde anlatamamakla ve Hamas'ı bölgedeki şiddetin tek kışkırtıcısı ve faili olarak göstermekle" suçlamıştı. Mektupta ayrıca, "BBC bu hikayeyi ihmal etti ve eksik bilgiler nedeniyle doğru bir şekilde anlatmayı başaramadı." İfadelerine yer verildi.

The Times'ın aktardığına göre ankete katılan Yahudilerin yüzde 50'si antisemitizm nedeniyle İngiltere'den ayrılmayı düşündüğünü belirtiyor. İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu Başkanı Marie van der Zyl, daha önce BBC Genel Müdürü olan Tim Davie'ye Yahudi cemaatinin "BBC'nin Hamas'ın 'barbarca' eylemlerini terörizm olarak tanımlamayı reddetmesi" karşısında duyduğu öfkeyi anlatmıştı.

İNGİLİZ BASININA SİYONİST AYARI

The Telegraph gazetesinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan Danny Cohen imzalı yazıda ise yeni BBC başkanının İngiliz Yahudilerinin güvenini yeniden kazanmak için yapması gereken beş şey sıralanmış, BBC'ye açıkça talimat verilmişti. The Telegraph'ta yayımlanan yazıda, BBC'ye açıkça Hamas için "terörist" ifadesini kullanması söylenmişti.

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