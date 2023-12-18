Emine Erdoğan Macaristan Parlamento Binası ile Türk-Macar Kültür Yılı’na özel sergiyi gezdi

Neo-gotik tarzda tasarlanan binayı ziyaret eden Emine Erdoğan, 691 odası, 96 metre yüksekliğe ulaşan 20 kilometre uzunluğundaki merdivenleri ile Avrupa'nın ikinci büyük parlamento binası olma özelliği taşıyan yapıyla ilgili bilgi aldı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünün girişimiyle 2024'ün Türk-Macar Kültür Yılı olarak kutlanacak olması dolayısıyla Macaristan Parlamento Binası'nda kullanılmak üzere hazırlanan Türkçe sesli rehber hizmeti, ilk kez Emine Erdoğan tarafından kullanıma sunuldu.