Son dakika | Gazze’de insanlık dışı katliam! İşgalci İsrail soykırımına hız verdi! Çocukların feryadına dünya sessiz

Katil İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında onlarca Filistinli öldü ve yaralandı.

CİBALİYE'DE İNSANLIK DIŞI KATLİAM!

Filistin Devlet Televizyonu: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibeliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp.

18 ARALIK'TA GAZZE'DE YAŞANANLAR

08.25 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldürüldü

KATİL İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ İŞGALİNDE SON DURUM

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.