Son dakika | Gazze'de insanlık dışı katliam! İşgalci İsrail soykırımına hız verdi! Çocukların feryadına dünya sessiz
İşgalci İsrail Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına devam ediyor. Filistin Devlet Televizyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Gelen son dakika bilgisine göre ;Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldürüldü.
Katil İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında onlarca Filistinli öldü ve yaralandı.
CİBALİYE'DE İNSANLIK DIŞI KATLİAM!
Filistin Devlet Televizyonu: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibeliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp.
18 ARALIK'TA GAZZE'DE YAŞANANLAR
08.25 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldürüldü
KATİL İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ İŞGALİNDE SON DURUM
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.
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