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Başkan Erdoğan bugün Macaristan'a gidecek! İşte programı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 11:22
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Macaristan'a gidiyor. Peki gündemde hangi başlıklar var? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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Başkan Erdoğan’ın Macaristan programı
Başkan Erdoğan'ın Macaristan programı
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