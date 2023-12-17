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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

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Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayını belirlemek için düzenlenen temayül yoklaması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamada bulundu. Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız herkesin görüşünü kapalı zarfta aldı. Bugün 30'dan fazla arkadaşımızın görüşleri alındı." dedi.

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