İlim Yayma Ödülleri! Başkan Erdoğan: Evlatlarımızı yeni iletişim mecralarının sinsi etkilerine karşı korumalıyız

"İLİM DÜNYAMIZLA GURUR DUYMA GÜNLERİ GELECEKTİR"

Ülkemiz bu konuda kurak dönemden geçmektedir. Telif eser sayımız epeyce düşüktür. Çok daha vahimi bu sürecin bizi kendi kavramlarımızdan uzaklaştırmasıdır. Biz kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz ve yenilerini üretemediğimiz için fikir kuraklığı yaşıyoruz. Ne zaman ki ilim insanlarımız yaptığı eserlerle yetiştirdiği eserlerle dünyada söz sahibi olursa kendi kavramlarımızla düşünmüş oluruz. Bir şeyle dertlenmek onun davasını yürütmenin ilk şartıdır. Bu davayı sürekli gündeme getirmek hepimizin görevidir. İlim dünyamızla gurur duyma günleri gelecektir. Bugünkü töreni bu sürecin bir nişanesi olarak kabul ediyorum.

Batı ülkeleri başta olmak üzere toplumların geleceklerinden endişe duymasının sebebi yeni nesillerin avuçlarından kayıp gittiğini görmesidir. Yeni neslimizi yeni iletişim mecralarının sinsi etkilerine karşı korumalıyız. Son dönemde ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz. Sapkın akımların toplumumuza sirayet ettiğine şahit oluyoruz.