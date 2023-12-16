16 Aralık 2023, Cumartesi
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İYİ Parti’de istifa depremi! 12 bin 750 üye istifa etti
Diyarbakır’da İYİ Parti teşkilatından 12 bin 750 üye istifa etti. Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu dahil olmak üzere pek çok kişi İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu ve bu istifa süreçlerinin bölgeye de yansıyabileceğini söylediler. İşte o haberin detayları…