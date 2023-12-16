Milli Savunma Bakanı Güler’den ABD ve PKK’nın ortak tatbikatına tepki: Kimse aklımızla alay etmesin

Bakan Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 2023 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık olarak Türkiye'nin huzur ve güvenliği için üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirdikleri yoğun bir yılı geride bırakırken artan şevk ve gayretle yeni yıla hazırlandıklarını söyleyen Güler, "Ortak ve milli meselemiz olan savunma ve güvenliğimize yönelik faaliyetlerimizin takibi, tezlerimizin iyi anlaşılması, bilinmesi, iç ve dış kamuoyuna doğru anlatılması ve dezenformasyona karşı mücadele edilmesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Tüm faaliyetlerini büyük şeffaflık içinde icra ederken faaliyet alanlarına ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu ilk elden bilgilendirmeyi sürdüreceklerini belirten Bakan Güler, "Sizlerin de yakından takip ettiği üzere, dünyanın kritik olaylar ve meydan okumalarla karşı karşıya olduğu hassas bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Son dönemdeki siyasi, askeri, sosyokültürel, ekonomik ve toplumsal alanlarda meydana gelen çok yönlü ve karmaşık gelişmelerin, özellikle savunma ve güvenlik konusunu her zamankinden daha önemli kıldığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, proaktif davranarak savunma ve güvenliğimize yönelik gerekli tüm tedbirleri de almaktadır. Asil milletimizin desteği ve devletimizin sahip olduğu imkanlarla bölgesinde ve dünyada etkin ve güçlü bir ordu konumunda olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir.

Güçlenen ve büyüyen Türkiye'nin güvenliğinin artık kendi sınırlarının ötesinde başladığı gerçeğini herkes görmeli ve kabullenmelidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde huzur, güven ve istikrarın merkezi olarak gıpta ile takip edilmekte, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ile barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır."