TBMM Bütçe görüşmeleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Türkiye Büyük millet Meclisi'nde Bütçe görüşmeleri kesintisiz olarak sürüyor. Genel Kurul'da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , 'Sağlık hizmetleri tüm siyasi düşüncelerin üstündedir.' dedi. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar: Sağlık hizmetleri tüm siyasi düşüncelerin üstündedir. 6 Şubat sabahı görülmemiş bir felaket yaşadık. Yıllar boyu sürecek bir yastayız. 50 bini aşkın yaralıyı deprem bölgesinden sevk ettik. Defne Hastanesi 57. günde hasta kabulüne başladı. Ayrıntılar geliyor... DEPREM BÖLGESİNDE SAĞLIK ÇALIŞMALARI! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN