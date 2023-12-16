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TBMM Bütçe görüşmeleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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TBMM Bütçe görüşmeleri! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis’te önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Sağlık hizmetleri tüm siyasi düşüncelerin üstündedir.” dedi.

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