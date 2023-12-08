Katil İsrail'den 'rehine' operasyonu! Terör ordusu çuvalladı: Rehineler kurtarılmadı
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldıran katil İsrail ordusu, rehineleri kurtarmak için operasyon düzenledi. Terör ordusu, operasyon sırasında hiçbir rehinenin kurtarılmadığı ve iki İsrail askerinin ağır yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusu, gece, Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan rehineleri kurtarmak için operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonda, rehinelerin kaçırılması ve alıkonulması olaylarına katılan çok sayıda Hamas üyesini etkisiz hale getirdiğini iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada hiçbir rehinenin kurtarılmadığını ve iki İsrail askerinin ağır yaralandığını duyurdu.
EN İYİ ASKERLERİNİ DE KAYBETTİLER
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta (Gazze) en iyi evlatlarımızdan bazılarını kaybettik ve savaşın bedeli ağır." dedi.
Hagari, İsrail ordu güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde Hamas'ın ağırlık merkezlerindeki çatışmaları derinleştirmek için çalıştığını kaydetti.
İSRAİL: GAZZE'DEN TEL AVİV'E 6 ROKET ATILDI
Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 6 roket atıldığı belirtildi.
İsrail ordu radyosunun haberinde, Tel Aviv'e 6 roket atıldığının tespit edildiği, bunlardan 5'inin önlendiği, birinin ise açık alana düştüğü kaydedildi.
Haberde, roket saldırısı sonucu hasar ve yaralanma meydana gelip gelmediği konusunda bilgi verilmedi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık, söz konusu roket saldırısının düzenlendiğini açıkladı.
LÜBNAN'DAN 5 ROKET ATILDI
Ordu radyosunun diğer bir haberinde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 5 roket atıldığı ifade edildi.
Haberde, 2 roketin önl, 3'ünün ise açık alana düştüğü kaydedildi.
İSRAİL'İN 7 EKİM SONRASI GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.
İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
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