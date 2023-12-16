İSKİ’den 4 ilçeye uyarı, tedbirinizi alın! Akşam saatlerine kadar bir damla su akmayacak! İşte ilçelerin listesi
İSKİ’den İstanbul’un 4 ilçesinde oturan vatandaşlara uyarı! İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 16 Aralık yani bugün planlı su kesintisi yaşayacak ilçelerin listesini ve çalışmaların saat kaçta sona ereceğinin bilgisini paylaştı. İşte o ilçeler…
İSKİ 16 Aralık planlı su kesintilerini tüm İstanbullular ile paylaştı. 4 faklı ilçede suların kesileceğini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, vatandaşları belirtilen saatlerde önlem almaları konusunda uyardı. İşte İstanbul'da bugün suların kesileceği illerin listesi…
16 ARALIK İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ
İSKİ tafından yapılan açıklamaya göre Çatalca'nın (GÖKÇEALİ MAH, KALEİÇİ MAH., OKLALI MAH, SUBAŞI MAH) mahallelerinde tahmini olarak 16/12/2023 tarihinde saat 14:30 civarına kadar su verilemeyecek.
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Esenler'im (NAMIK KEMAL MAH, ÇİFTE HAVUZLAR MAH) mahallelerine ahmini olarak 16/12/2023 tarihinde saat 18:00 civarına kadar su verilemeyecek.
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Üsküdar'ın (BURHANİYE MAH) mahallesine tahmini olarak 16/12/2023 tarihinde saat 16:00 civarına kadar su verilemeyecek.
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Pendik'in (RAMAZANOĞLU MAH, ŞEYHLİ MAH) mahallelerine tahmini olarak 16/12/2023 tarihinde saat 16:00 civarına kadar su verilemeyecek.
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