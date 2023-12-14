Cumhur İttifakı İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak

Bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı "Yeniden İstanbul" diyerek çalışmalarını detaylıca ince dokuyarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Profillerin belirlenmesi öngörülüyor. Bu toplantıya Başkan Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, seçim işlerinden sorumlu Ali İhsan Yavuz'un da bu toplantıya katılacağını sizlerle paylaşalım.