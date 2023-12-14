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Cumhur İttifakı İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Cumhur İttifakı İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak

Son dakika haberi... Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayını belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması, pazar günü gerçekleştirilecek.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı henüz belli değil.

Aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması, pazar günü gerçekleştirilecek.

Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Cumhur İttifakı'nda temaslar tüm hızıyla devam ediyor.

81 il için çalışmalar devam ediyor ama İstanbul'a ayrı bir parantez başlık açmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığı'nda 10 bin partilinin katılmış olduğu temayül yoklaması gerçekleşmişti.

Ve şimdi ise İstanbul'da bir kez daha il ve ilçe yönetimlerinin ve belediye başkanlarının görüşleri alınacak.

YENİDEN İSTANBUL

Başkan Erdoğan'ın katılacağı önemli bir toplantı İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşmiş olacak.

Başkan Erdoğan, İstanbul hedefini aslında grup toplantısında yapmış olduğu konuşmasında "Yeniden İstanbul" diyerek belirtmişti.

Bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı "Yeniden İstanbul" diyerek çalışmalarını detaylıca ince dokuyarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Profillerin belirlenmesi öngörülüyor. Bu toplantıya Başkan Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, seçim işlerinden sorumlu Ali İhsan Yavuz'un da bu toplantıya katılacağını sizlerle paylaşalım.

Cumhur İttifakı İstanbul adayı kim olacak? CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK?

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